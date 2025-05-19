Bitcoin’in en tutkulu savunucularından ve JAN3 CEO’su Samson Mow, kripto para topluluğuna yaptığı açıklamada, piyasanın “tüm zamanların en yüksek seviyesi” (ATH) sezonuna girdiğini dile getirdi. Mow, son gelişmelerin ardından Bitcoin’in yeni rekor seviyelere ulaşmaya hazır olduğunu düşünüyor.

Ocak ayında 109.114 seviyesinde rekor kıran Bitcoin, ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının ardından 8 Mayıs’tan bu yana 100.000 doların üzerinde işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 104.000 seviyesinin üzerinde kalan BTC, bugün erken saatlerde 107.136 seviyesine kadar yükseldi.

Hafta sonunda Bitcoin yaklaşık %4,3 artarak 102.750 seviyesinden 107.140’a tırmandı. Ancak ardından gelen düzeltmeyle fiyat %4,5 geri çekildi ve şu anda 102.930 seviyesinde işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta finans yazarı Robert Kiyosaki, Bitcoin’in bu yıl 250.000 seviyesine ulaşacağını öngörürken, Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz ise önce 130.000, ardından 150.000 seviyelerinin test edilebileceğini ifade etti.

Bitcoin’in 100.000 seviyesini geçtiği gün Mow, sosyal medyada “Artık 0,1 milyonun altından Bitcoin almak için çok geç” ifadelerini kullandı.

“Milyonlarca Bitcoin Yok, Trilyonlarca Dolar Var”

Mow, Bitcoin’in toplam arzının 21 milyon ile sınırlı olduğuna, buna karşılık piyasada “trilyonlarca doların” dolaşımda bulunduğuna dikkat çekiyor. Hükümetlerin de Bitcoin biriktirmeye başladığını hatırlatan Mow, bu yıl ABD Başkanı Donald Trump’ın “Stratejik Bitcoin Rezervi” kurmak için başkanlık kararnamesi imzaladığını, hükümetin ise şu an elinde 200.000 adet BTC tuttuğunu belirtti.

Ayrıca, Arizona ve New Hampshire eyaletleri de Bitcoin satın alıp tutmaya yönelik yasaları hayata geçiren ilk ABD eyaletleri oldu.