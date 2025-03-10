Samson Mow, ABD’de stratejik Bitcoin rezervi oluşturmanın önemini açıkladı.

ABD’de uzun süredir beklenen Stratejik Bitcoin Rezervi (SBR), nihayet bir başkanlık kararnamesiyle oluşturuldu. Ancak bu hamle, kripto topluluğunda bir miktar olumsuz tepkiyle karşılandı. Yeni bir fon tahsisi yapılmayacak olsa da, rezerv, el konulan fonlardan elde edilen BTC’lerin birleştirilmesini içerecek. Şu ana kadar alınan tepkilere karşılık, Samson Mow, Bitcoin rezerviyle ilgili bazı endişeleri gidermek için harekete geçti.

Samson Mow’un Görüşü

Bitcoin savunucusu, bu SBR ile birlikte Bitcoin’in artık altınla eşdeğer hale geldiğini söyledi. Birçok kişi yeni BTC alınıp alınmayacağı konusunda endişeli olsa da, Mow “Alım olacak,” dedi.

Samson Mow, Bitcoin Bonds (Bitcoin Tahvilleri) çıkarmak ve altın satmak gibi “bütçe açısından nötr” yollarla Bitcoin biriktirmenin birkaç yolunu sıraladı. Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in bunu nihayetinde başaracağına dair güvenini koruyor.

Mow, ayrıca Bitcoin rezervinin nihai önemine de değindi. Spot BTC ETF ürünlerinin kurumsal yatırımcıları Bitcoin’i uygun bir varlık sınıfı olarak benimsemeye yönlendirdiğini, ancak bu SBR’nin Bitcoin’i altınla aynı seviyeye getirdiğini söyledi. Bu hamleyle birlikte, ulus devletlerin Bitcoin’i benimseme yarışının önemli ölçüde artacağına inanıyor.

Bitcoin’in bir varlık olarak meşruiyetinin kanıtının ötesinde, Samson Mow, SBR aracılığıyla ABD hükümetinin sahip olduğu BTC miktarının denetleneceğini belirtti. Bu denetim, ABD’nin sahip olduğu BTC miktarının Çin’inkinden daha az olduğunu gösterebilir ve bu durumda hükümet daha fazla Bitcoin satın almak zorunda kalabilir.

Piyasa Tepkisi Belirsizliği Gösteriyor

Stratejik Bitcoin Rezervi’nin oluşturulması, piyasa katılımcıları arasında beklenen heyecanı yaratamadı. 6 Mart’ta yayınlanan başkanlık kararnamesinin ardından Bitcoin fiyatı düştü.

Bu mevcut tablo, federal hükümetin iyi niyetine rağmen, bu hamleye yönelik bir güvensizlik oyu olduğunu gösteriyor.