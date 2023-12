Kripto para dedektifi Tiffany Fong, Sam Bankman-Fried’ın (SBF) hapishane yaşamı hakkındaki detayları gün yüzüne çıkardı.

Tiffany Fong, Sam Bankman-Fried’ın hapishane günlerinin nasıl geçtiği hakkında konuşmak için eski İtalyan çete üyesi ve günümüzde ABD hükümetine muhbirlik yapan Gene Borrello ile bir araya geldi. Borrello, muhbir olmasının ardından tahliye edilene kadar diğer mahkumlardan ayrılarak yüksek profilli mahkumlarla aynı bölüme yerleştirildi. Tahliye edilmeden önce Borrello’nun hapishanedeki komşularından biri de FTX’in devrik kurucusu Sam Bankman-Fried.

Cezasını tamamlamasının ardından tahliye edilen Gene Borrello, Kripto para dedektifi Tiffany Fong’un YouTube kanalına konuk oldu. Borrello, yaklaşık bir saat süren röportajda Sam Bankman-Fried’ın hapishane yaşamı hakkında bilinmeyenleri paylaştı.

I got a chance to interview Gene Borrello, a former mob enforcer who was in jail with Sam Bankman-Fried. Gene tells me SBF was on suicide watch, was extorted & did not eat or shower for several days. We also discuss how Sam spends his time in jail, bullying, sentencing & more. pic.twitter.com/nszTXVUrSQ

— Tiffany Fong (@TiffanyFong_) November 30, 2023