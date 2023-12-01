Kripto para dedektifi Tiffany Fong, Sam Bankman-Fried’ın (SBF) hapishane yaşamı hakkındaki detayları gün yüzüne çıkardı.

Tiffany Fong, Sam Bankman-Fried’ın hapishane günlerinin nasıl geçtiği hakkında konuşmak için eski İtalyan çete üyesi ve günümüzde ABD hükümetine muhbirlik yapan Gene Borrello ile bir araya geldi. Borrello, muhbir olmasının ardından tahliye edilene kadar diğer mahkumlardan ayrılarak yüksek profilli mahkumlarla aynı bölüme yerleştirildi. Tahliye edilmeden önce Borrello’nun hapishanedeki komşularından biri de FTX’in devrik kurucusu Sam Bankman-Fried.

Cezasını tamamlamasının ardından tahliye edilen Gene Borrello, Kripto para dedektifi Tiffany Fong’un YouTube kanalına konuk oldu. Borrello, yaklaşık bir saat süren röportajda Sam Bankman-Fried’ın hapishane yaşamı hakkında bilinmeyenleri paylaştı.

I got a chance to interview Gene Borrello, a former mob enforcer who was in jail with Sam Bankman-Fried. Gene tells me SBF was on suicide watch, was extorted & did not eat or shower for several days. We also discuss how Sam spends his time in jail, bullying, sentencing & more. pic.twitter.com/nszTXVUrSQ — Tiffany Fong (@TiffanyFong_) November 30, 2023

Şu anda Brooklyn’deki Metropolitan Detention Center’da tutulan Sam Bankman-Fried, olası saldırılardan korunması için çete üyelerinden farklı bir bölümde tutuluyor. Gene Borrello, Sam Bankman-Fried’ın şimdiye kadar bir kez saldırıya uğradığını ve ona saldıranları durdurduğunu açıkladı.

Hayatında hiç yumruk yumruğa kavga etmedin ve şimdi Blood’larla mı takılıyorsun? Orada olmak istemediğini biliyorum.

Borrello, SBF’yi gaspçıların elinden kurtardığını ve tek kişilik bir hücreye gönderdiğini açıkladı. Gene Borrello Sam Bankman-Fried’ı şöyle tanımlıyor:

80 yaşında bir adamın vücuduna sahip. Hiç düzgün bir fiziği yok, ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Sizinle konuşurken başını öne eğiyor, çok çekingen, çok gergin konuşuyor.

Ancak Gene Borello cezasını tamamladı ve tahliye edildi ve artık hapishanede SBF’yi koruması mümkün değil. Gene Borello, Sam Bankman-Fried’ın hapishanede diğer mahkumları finans ve iş geliştirme konusunda eğittiğini iddia ediyor. Borello, röportajda SBF’nin diğer mahkumlara tahliye edilmelerinin ardından finansal anlamda başarıya ulaşma konusunda fikirler verdiğini belirtti.

Eski günlerini anlatan Sam Bankman-Fried’ın o dönemde günde 1 milyon dolar kazandığını ve buna rağmen hayattaki tek lüksünün ise Bahamalar’daki çatı katı olduğunu söylemesi diğer mahkumları şaşırttı. Dan Borello, Sam Bankman-Fried’la arasında geçen konuşmayı şu şekilde aktarıyor:

Ona “Kazandığın parayla ne yapıyordun, nasıl bir saatin vardı?” diye sordum. “Apple Watch’um var” dedi. “Nasıl bir arabaya biniyorsun?” diye sordum. “2020 model Toyota Camry’ dedi. Ben ve arkadaşlarım: “O zaman ne diye milletin parasını çaldın?” diye sorduk.

SBF’nin Hayali Düşünceleri

Gene Borello, Sam Bankman-Fried hüküm giymeden serbest bırakıldı. Borello, SBF’nin mahkemede alacağı ceza konusunda gerçekçi olmayan beklentilere sahip olduğuna dikkat çekti. Borello’ya göre SBF, maksimum 20 yıl hapis cezasına çarptırılacağına inanıyordu ve mahkemenin onun suçsuz olduğuna hükmedebileceğini düşünüyordu.

Kripto para dedektifi Tiffany Fong da SBF’nin kefaletle ev hapsine alındığı dönemde yaptığı bir görüşmede SBF’nin hayal dünyasında yaşadığını farketmişti.

Gene Borello, Sam Bankman-Fried’ın davasına başkanlık eden Yargıç Lewis Kaplan’ın bölgedeki en gaddar yargıç olduğu konusunda onu uyarmaya çalıştı. Gene Borello davanın kapsamı ve federal bir suç olması nedeniyle SBF’nin müebbet hapis cezasına çarptırılmasının garanti olduğunu düşünüyor.

Hepimiz ona deliymiş gibi bakıyorduk. Bir daha asla dışarıya çıkamayacağını anlatmaya çalışıyorduk.

Sam Bankman-Fried’ın yasalar tarafından öngörülen cezalara çarptırılması durumunda 115 yıl hapis cezası alması bekleniyor. Ceza infaz yönergelerinin gözden geçirilmesinin ardından eski FTX CEO’su 28 Mart’ta hüküm giyecek. Sam Bankman-Fried’ın avukatlarının ise kararı temyize götürmesi bekleniyor.