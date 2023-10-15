Sam Bankman-Fried’ın (SBF) iki özel jetine el konuldu.

3 Ekim 2023’te başlayan Sam Bankman-Fried davasında her geçen gün yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Duruşmaların yaklaşık 6 hafta daha devam edeceği tahmin ediliyor.

11 Ekim Çarşamba günü, Sam Bankman-Fried’ın 28,4 milyon dolar değerinde iki özel jetine el konuldu. Sam Bankman-Fried’ın bu jetlerle hiç uçuş yapmadığı belirlendi. Çarşamba günü ortaya çıkan mahkeme belgelerine göre SBF’nin sırasıyla 15,9 milyon dolar ve 12,5 milyon dolar değerinde Bombardier Global 5000 ve Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 tipi iki özel jeti bulunuyordu.

Bombardier Global 5000, gündüz 13 yolcu taşıma veya gece yedi yolcu uyutma kapasitesiyle segmentindeki en üst düzey jetlerden bir tanesi. Sam Bankman-Fried’ın sahip olduğu jette yalnızca gardrop ve saklama dolabı yükseltmesi bulunurken bu modelde sinema salonu ve yatak odası gibi yükseltmeler yapılabiliyor. Uçak, 9656,064 kilometreye kadar (New York ile Çin arasındaki mesafe) yolculuğun keyfini çıkarabiliyor.

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 tipi jet ise dokuz yolcu kapasitesine rekor hız kapasitesine sahip.

Sam Bankman-Fried’ın bu jetlerine “uçuş riski” taşıdığı için geride bıraktığımız günlerde el konuldu. Bununla birlikte SBF’nin bu jetlerle daha önce hiç uçuş yapmadığı belirtiliyor.