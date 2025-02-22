Hapisteki FTX kurucu ortağı, kendisini siyaseten mağdur olmuş biri olarak yeniden konumlandırmaya çalışıyor.

Kripto borsası FTX’in kurucularından Sam Bankman-Fried, düşüşünden sonra siyasi olarak sağa yakınlaşarak başkanlık affı elde etmeye çalışıyor.

New York Sun’a verdiği röportajda, Biden yönetimine ve kendisini mahkum eden adalet sistemine yönelik hayal kırıklığını dile getiren Bankman-Fried, artık bu sisteme karşı olduğunu söylüyor.

Brooklyn’deki hapishanede müşteri fonlarından milyarlarca dolar dolandırmaktan aldığı 25 yıllık cezasını çeken Bankman-Fried, ABD Başkanı Donald Trump ve Tesla CEO’su Elon Musk’a desteğini açıkça şu sözlerle ifade etmeye başladı:

“Biden yönetimi konusunda gerçekten hayal kırıklığına uğradım ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadım.”

Bu açıklama, 2020 seçimlerinde Demokrat Parti’nin en büyük bağışçılarından biri olan Bankman-Fried’ın geçmişinden keskin bir dönüş anlamına geliyor.

Ayrıca Elon Musk’ın federal bürokrasiyi azaltma konusundaki “kökten kesip biçme” yöntemine övgüde bulundu. Sistemin verimsiz olduğunu ve büyük reformlara ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Bazı şeyler sadece yüzde 10’luk bir kesintiye değil, yüzde 30, 50, hatta yüzde 70 oranında kesilmeye ihtiyaç duyuyor. Ama elbette doğru şekilde yeniden inşa edilmeleri gerekiyor.” dedi.

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Ailesi, Trump’a Af İçin Baskı Yapıyor

Bloomberg’in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Bankman-Fried’in ebeveynleri, Trump’a yakın isimlerle görüşerek af ihtimalini değerlendiriyor.

Bankman-Fried de Cumhuriyetçilerle önceki tahminlerden daha fazla çalıştığını söyleyerek, sağ çevrelerle kurduğu bağlantıların kendisine bir af şansı sağlayabileceğini ima etti.

Bu durum, Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht’in durumunu hatırlatıyor. Dark web üzerinden yasadışı ticaret yapmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ulbricht, Trump’ın seçim kampanyasında af sözü verdiği isimler arasındaydı ve başkanlık döneminde gerçekten affedildi.

Trump’ın sıkça dile getirdiği iddiaları tekrar eden Bankman-Fried, Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) siyasallaştığını savundu ve yargılama sürecini eleştirdi. Özellikle davasına bakan Yargıç Kaplan’ın, Trump’ın cinsel saldırı davasına da başkanlık ettiğini vurgulayarak, kendisini ve Trump’ı siyaseten hedef alınan isimler olarak göstermeye çalıştı.

Trump ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı’na “Biden döneminden kalan tüm savcıları görevden alma” talimatı verdiğini duyurdu ve önceki yönetimin politik etkilerinin temizlenmesi gerektiğini savundu.