FTX ve Alameda’nın kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF) yargılandığı davada 27 Ekim’de ilk kez tanık kürsüsüne çıktı. Sam Bankman-Fried tanık kürsüsündeki sorgulanması sırasında ilginç açıklamalara imza attı.

SBF, 2017 yılında Alameda’yı kurduğu dönemde kripto paralar hakkında hiçbir şey bilmediğini itiraf etti.

CNN Business, Sam Bankman-Fried’ın tanık kürsüsündeki sorgusuna dair detayları 7 saat boyunca aktardı. CNN Business’a göre Sam Bankman-Fried sorgulanması sırasında Alameda Research’ü kurarken kripto paralar hakkında herhangi bir şey bilmediğini itiraf etti. SBF şunları kaydetti:

Nasıl çalıştıkları konusunda kesinlikle hiçbir şekilde fikrim yoktu. Sadece alınıp satılabilen varlıklar olduklarını biiliyordum. Çok büyük bir heyecan ve büyük bir talep vardı.

Sam Bankman-Fried 2019 yılında Binance’e çok daha kullanıcı dostu bir platform geliştirmeyi teklif etti. Ancak Alameda’nın müşteri sayısı artınca SBF bu planı rafa kaldırdı.

2019 yılında Sam Bankman-Fried FTX borsasını kurdu.

Başarıya ulaşma şansının %20, birkaç ay sonra kapanma ihtimalinin ise %80 olduğunu düşünüyordum. O dönemde rakip borsaların milyarlarca dolarlık değerlemeye sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda %20 bile büyük bir şanstı.

İlginç bir şekilde Sam Bankman-Fried, FTX iflas etmeden iki ay önce bir not kaleme alarak yüksek riskler nedeniyle Alameda Research’e faaliyetlerini durdurmasını önerdi.

Alameda neredeyse iflasın eşiğindeydi. Alameda’nın iflas etmesinden korkuyordum.

Sam Bankman-Fried, Alameda CEO’su Caroline Ellison’ın olası bir piyasa çöküşü durumunda riskten korunma konusunda yeterli stratejisi olmamasından endişe duyduğunu bir kez daha ifade etti. Caroline Ellison ise bu konuyla ilgili olarak geçmişte yaptığı açıklamada sanki hiç gerçekleşmeyecek bir şeyden endişeleniyormuş gibi SBF’nin riskten korunma stratejileri konusunda deliye döndüğünü belirtmişti.

27 Ekim’deki sorgulaması sırasında Sam Bankman-Fried’a hayat tarzı da soruldu. Sam Bankman-Fried bu soruya “biraz yoğun ve tembel” yanıtını verdi.

Sam Bankman-Fried 30 Ekim’de bir kez daha tanık kürsüsüne çıkacak. Bu kez duruşma salonunda jüri üyeleri de yer alacak.