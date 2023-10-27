Sam Bankman-Fried, (SBF) 26 Ekim’de 7 farklı suçlamayla yargılandığı davada kürsüye çıktı. SBF, kürsüdeki sorgulaması sırasında FTX’e ilişkin pek çok detayı hatırlamadığını ifade etti.

Sam Bankman-Fried’ın yargılanmasına 3 Ekim 2023 tarihinde başlandı. O günden bu yana duruşmalar devam ediyor. Perşembe günü davada ilk kez ifade veren Sam Bankman-Fried deyim yerindeyse hapis cezasından kurtulmak için başarısız bir kontra atak girişiminde bulundu.

Sorgulama, FTX’in eski üst düzey yöneticileri tarafından paylaşılan skandal niteliğindeki Signal mesajlaşmaları ve SBF’nin bu mesajları silme yetkisi olup olmadığıyla ilgiliydi.

CNN’de yer alan habere göre Sam Bankman-Fried, Signal gibi şifrelenmiş mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasının FTX’i olası tehlikelere karşı koruduğunu belirtti. Bununla birlikte SBF Signal’deki otomatik mesaj silme özelliğini kullandığını kabul etti.

Inner City Press’in haberine göre, Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison tarafından hazırlanan.7 farklı sahte Alameda bilançosuna dair mesajların silinmesine izin verip vermediği sorulduğunda “evet” yanıtını verdi. Davaya başkanlık eden Yargıç Lewis Kaplan, SBF’nin ifadesi sırasında jüri üyelerini dışarı çıkardı.

Sam Bnakman-Fried, Alameda’nın kendisine ve diğer üst düzey yöneticilere yaptığı ödemelerden avukatları sorumlu tuttu. SBF’ye göre avukatlar çifte vergilendirmeden kaçınmak için bu ödemelerin temettü ödemesi yerine kredi olarak gösterdi.

SBF Sorulardan Kaçmaya Çalıştı

Sam Bankman-Fried 26 Ekim’deki sorgusunda tıpkı daha öncekiler gibi kekeleyerek, üstü kapalı ve dolambaçlı cevaplar vererek sorulardan kaçınmaya çalıştı. SBF çapraz sorgu sırasında ise pek çok detayı bilmediğini veya hatırlamadığını iddia etti.

Sorgulama sırasında Yargıç Lewis Kaplan “soruyu dinle ve soruya doğrudan cevap ver” ifadesini kullanarak SBF’yi uyardı. CNN’de yer alan habere göre SBF sorgulama sırasında endişeye kapıldı ve süreli suyundan yudum aldı. SBFye Alameda’nın FTX’in müşteri fonlarını kullanmasının doğru olup olmadığı da soruldu. SBF bu soruya “Ben bu şekilde ifade etmezdim ancak sanırım sormaya çalıştığınız sorunun cevabı evet.” yanıtını verdi.

FTX iflas etmeden önce SBF’nin akıl hocalığını yapan isimlerden biri olan Anthony Scarmucci, Çarşamba günü yaptığı açıklamalardan birinde SBF’nin kürsüye çıkarak sorgulanmasına izin verme kararını kötü bir hamle olarak tanımladı. Anthony Scarmucci ayrıca SBF’yi dünya liderleriyle tanıştırdığı için büyük pişmanlık duyduğunu dile getirdi.