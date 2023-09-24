Sam Bankman-Fried’ın (SBG) yargılandığı dolandırıcılık davasındaki savunmasına ilişkin detayalar ortaya çıktı.

Sam Bankman-Fried, FTX’in çöküşünden eski kız arkadaşı Caroline Ellison’ı sorumlu tuttu.

2022 yılının Kasım ayında iflas eden kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, 3 Ekim’deki duruşmasına hazırlanıyor. Duruşmaya sadece günler kala Sam Bankman-Fried sessizliğini bozdu.

Bu hafta başlarında FTX’in çöküşüyle ilişkili olarak dolandırıcılıkla suçlanan Sam Bankman-Fried, borsanın çöküşüne yol açan olaylara ilişkin olaylara ilişkin gerekçelerine ve düşüncelerine yer verdiği 250 sayfalık bir deneme kaleme aldı. Sam Bankman-Fried her ne kadar bu denemeyi Twitter (X) hesabından paylaşmak istese de bunu yapmadı.

The New York Times’ın ulaştığı belgelerde Sam Bankman-Fried, kefaletle ev hapsine alındığı sekiz aylık süreçteki ruh halinden bahsetti. Sam Bankman-Fried kaleme aldığı denemede ayrıca yargılama sürecindeki savunmasına ilişkin detaylara da yer verdi.

FTX Neden Çöktü? İşte SBF’nin Bu Konudaki Görüşü

SBF kaleme aldığı 250 sayfalık denemede, FTX’in çöküşünden eski kız arkadaşı Caroline Ellison’ı sorumlu tuttu. FTX ve bünyesindeki şirketler iflas etmeden önce Caroline Ellison, Alameda’nın CEO’luk görevini yürütüyordu.

Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison’ın CEO’luk görevi için yeterli donanıma sahip olmadığını ve Alameda’yı piyasadaki olumsuz gelişmelerden koruyabilecek stratejileri uygulamada başarısız olduğunu ifade etti.

SBF ayrıca Caroline Ellison’ın risk yönetimi konusunda fikir alışverişinde bulunmaktan kaçındığını ve bu durumun da ilişkilerinin sonlanmasına yol açtığını belitti.

Ancak SBF’nin hedef aldığı tek isim Caroline Ellison değil. Sam Bankman-Fried Alameda’nın eş CEO’su Sam Trabucco’yu da topa tuttu ve Trabucco ile Ellison arasında anlaşmazlıkların yaşandığını açıkladı.

Sam Trabucco’nun risk yönetimi konusunda başarılı olduğunu kabul eden SBF, eş CEO’nun 2021 yılının sonlarında şirketteki görevinden sessizce istifa ettiğini belirtti.

Caroline Ellison ve FTX’in iki diğer üst düzey yöneticisi geride bıraktığımız Aralık ayında hakkındaki suçlamaları ve SBF aleyhinde ifade vermeyi kabul etmişti. Bununla birlikte şaşırtıcı bir şekilde Sam Trabucco hakkında şu ana kadar FTX’in iflasıyla ilişkili herhangi bir suçlama bulunmuyor.

Savcıların Davayla İlgili Planları

Sam Bankman-Fried, FTX’in iflasını denetleyen hukuk firması Sullivan & Cromwell’a da yüklendi. SBF, kullanıcı fonlarının zimmetine geçirdiğine yönelik söylentilerin Sullivan & Cromwell tarafından uydurulduğunu ifade etti.

Bir dönemin en büyük kripto para borsaları arasında yer alan FTX, geride bıraktığımız yılın Kasım ayında iflas koruma başvurusunda bulundu. Bu gelişme FTX müşterilerinin ve yatırımcılarının milyarlarca dolar zarar etmesiyle sonuçlandı. FTX’in iflasından kısa bir süre sonra Sam Bankman-Fried Bahamalar’da tutuklandı ve ABD’ye iade edildi.

ABD’ye iadesinden günler sonra 250 milyon dolarlık rekor kefaletle ev hapsine alınan SBF’nin kefaleti geride bıraktığımız Ağustos ayında tanık ifadelerini değiştirmeye çalışması nedeniyle iptal edildi. Sam Bankman-Fried şu anda New York’taki MDC Brooklyn hapishanesinde tutuluyor.

3 Ekim’de hakim karşısına çıkması beklenen Sam Bankman-Fried’ın hakkında birçok farklı suçlama bulunuyor. Suçlu bulunması halinde SBF onlarca yıllık hapis cezasına çarptırılabilir.