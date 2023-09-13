Yargıç Lewis Kaplan, ne Sam Bankman-Fried’ın (SBF) ne de diğer sanıkların davadaki her bir delili inceleme şansına sahip olmadığını belirtti.

Sam Bankman-Fried’ın yargılandığı davaya bakan Yargıç Lewis Kaplan, FTC eski CEO’su Sam Bankman-Fried’ın önümüzdeki ayki duruşmaya daha iyi hazırlanabilmek adına hapishaneden geçici olarak tahliye edilmesine ilişkin talebi bir kez daha reddetti.

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Sam Bankman-Fried’ın Ekim ayının başında yargıç karşısına çıkması bekleniyor.

SBF, Duruşma Öncesi Tahliye Edilmeyecek

Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi Yargıcı Lewis Kaplan, Sam Bankman-Fried’ın 12 Eylül Salı günü yaptığı tutuksuz yargılanma talebini SBF’nin yeterli argüman sunmadığı gerekçesiyle reddetti.

Yargıç Lewis Kaplan, Sam Bankman-Fried’ın duruşmaya hazırlanmak için hapishanede yeterli internet erişimi olmadığı yönündeki iddiasının yetersiz kaldığını belirtti. Yargıç Kaplan, SBF’nin kefaleti iptal edilmeden önce internete kapsamlı bir şekilde erişim sağladığını ifade etti.

Sam Bankman-Fried’ın avukatları 8 Eylül 2023 tarihli dilekçede müvekkillerinin hapishanede internete yeterli düzeyde erişim sağlayamadığını belirtmişti. Ancak Yargıç Lewis Kaplan, Sam Bankman-Fried’ın tutuksuz yargılanma talebini SBF’nin yeterli argüman sunmadığı gerekçesiyle reddetti.

Yargıç Lewis Kaplan’a göre Sam Bankman-Fried’ın avukatları müvekkillerine davayla ilgili materyalleri sabit diskler aracılığıyla sağlayabilirdi. Yargıç Lewis Kaplan ayrıca davadaki hiçbir sanığın tüm delilleri gözden geçirme ve inceleme hakkı olmadığını söyledi.

Yargıç Lewis Kaplan ayrıca Sam Bankman-Fried’a daha fazla zaman tanınması amacıyla 3 Ekim’de yapılması planlanan duruşma tarihini erteleme fırsatı sunulduğunu ancak SBF’nin avukatlarının duruşmanın ertelenmesi için hiçbir talepte bulunmadığını belirtti.

Sam Bankman-Fried için Zaman Daralıyor

SBF’nin 3 Eylül’deki duruşmasına üç haftadan daha kısa bir süre kaldı. Mahkemenin son kararı, SBF’nin 3 Ekim’deki duruşmasına kadar hapishane hücresinde kalacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte SBF’nin avukatları müvekkillerinin duruşma öncesi serbest bırakılması için yeni bir talepte bulunabilir.

ABD hükümeti kısa bir süre önce duruşmaya katılacak muhtemel jüri üyelerinin sorgulanması için önerdiği soruları yayınladı. ABD hükümeti jüri adaylarına iflas eden kripto para borsasında herhangi bir yatırımları olup olmadığını, dava hakkında bilgi sahibi olup olmadıklarını ve FTX, Alameda Research ve ilişkili kuruluşlarla doğrudan ya da dolaylı ilişkileri olup olmadığını sordu.