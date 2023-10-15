Sam Bankman-Fried davası 3 Ekim’de başladı. Davada ilk haftaki duruşmalar nispeten durgun geçse de ikinci hafta Caroline Ellison tanık kürsüsüne çıktı ve gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

Sam Bankman-Fried, 2022 yılının Kasım ayındaki FTX çöküşünün ardından bir yıldır yargılanmayı bekliyordu. Dava 3 Ekim 2023 tarihinde başladı. ABD’li savcılar, SBF’yi tarihteki en büyük dolandırıcılıklardan birini gerçekleştirmekle suçluyor.

Bu kapsamda davanın kilit tanıklarından Caroline Ellison, iki kez kürsüye çıkarak bomba açıklamalarda bulundu.

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SBF Davasında İlk Hafta Neler Yaşandı?

Sam Bankman-Fried, davanın ilk haftasında ABD Adalet Bakanlığı tarafından sorgulandı.

Kripto para risk sermayesi şirketi Paradigm’in kurucu ortağı Matt Huang, çeşitli yatırım turlarında FTX’e toplamda 278 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ve bu yatırımların değerinin gelinen durumda sıfıra gerilediğini ifade etti.

FTX’in CTO’su Gary Wang ise elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı gibi işlediğini kabul ettiği tüm suçların, Sam Bankman-Fried tarafından azmettirildiğini itiraf etti.

FTX’in eski yazılım geliştiricilerinden Adam Yedidia ise müşterilerin dolandırıldığının ortaya çıkmasının ardından 2022 yılının Kasım ayında istifa ettiğini belirtti. 2022 yılında FTX borsasının yazılımındaki bir hata, Alameda’nın bilançosunun 8 milyar dolar şişirilmesi yol açtı. Yedidia, mahkemedeki ifadesinde FTX’in müşterilerinin yaptığı para yatırma işlemleri için Alameda’nın banka hesaplarını kullandığını ve bu durumun müşteri varlıklarının takibini zorlaştırdığını ifade etti.

ABD Adalet Bakanlığı SBF’ye ait Global ve Embraer Legacy tipi iki uçağa el konulması için bir tasarı yayınladı.

SBF Davasında İkinci Hafta Neler Yaşandı?

İlk hafta duruşmaların nispten sıkıcı geçmesi nedeniyle bir jüri üyesinin uyuklamaya başladığı bildirimişti. Ancak davada ikinci hafta işler ilginçleşmeye başladı. Davanın kilit tanığı Caroline Ellison, eski erkek arkadaşı SBF’nin yaptığı yolsuzlukları bir bir açıkladı.

Davanın ikinci haftasındaki duruşmalarda tanık kürsüsüne çıkan Caroline Ellison, SBF’yle arasındaki ilişki, kullanıcı fonlarının yasadışı bir şekilde kullanılması ve SBF’nin onu Alameda’nın marka yüzü yapma konusundaki istediği gibi merak edilen detayları gün yüzüne çıkardı.

Caroline Ellison, FTX’in müşterilerinden gelen para çekme taleplerini karşılayamadığını çünkü borsadaki müşteri fonlarının izinsiz bir şekilde Alameda’nın kredilerini ve bilançosundaki açığı kapatmak için kullanıldığını itiraf etti.

Sam Bankman-Fried’ın, müşteri fonlarının kötüye kullanıldığının ortaya çıkmaması için Caroline Ellison’a sahte bilançolar hazırlattığı ortaya çıktı. Bununla birlikte FTX müşterilerinden çalınan fonlar, lüks gayrimenkuller, yatırımlar ve SBF’nin annesi tarafından yönetilen siyasi bağış kampanyaları için kullanıldı.

Alameda, FTX’teki müşteri fonlarının dörtte üçünü yasadışı bir şekilde kullandı. Bu fonların 300 milyon dolarlık kısmı başarısız yatırım stratejileri sonucu kaybedildi.

Caroline Ellison ayrıca SBF’nin FTX’i iflastan kurtarmak için Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Salman ile görüşmeler yaptığını açıkladı. Ellison ayrıca SBF’nin Çinli hükümet yetkililerine 100 milyon dolar rüşvet verdiğini itiraf etti.

Çinli yetkililerin Alameda’nın OKX ve Huobi (HTX) borsalarındaki 1 milyar dolarlık fonu dondurması üzerine SBF ekibi bu fonların kurtarılması için harekete geçti. İlk olarak avukat tutarak yasal yolları deneyen SBF, bu girişimlerden sonuç alamayınca Taylandlı hayat kadınların yer aldığı yasadışı bir strateji denedi. Bu çabaların da sonuçsuz kalmasının ardından SBF, Çinli yetkililere 100 milyon dolar rüşvet vererek fonları kurtarmayı başardı.

Caroline Ellison “Sam’in Korktuğu Şeyler” başlıklı bir Google Drive dosyasını da kanıt olarak mahkemeye sundu. Bu listede medya baskısı, 8 milyar dolarlık bilanço açığının kapatılması için Binance’i düzenleyicilere yem etmek gibi şeytani planlar yer alıyordu.

İkinci hafta görülen duruşmalarda iflas eden kripto para kredi kuruluşu BlockFi’nin CEO’su Zac Prince da tanık kürsüsüne çıktı. Prince, BlockFi’nin iflasından FTX’i sorumlu tuttu.