3 Ekim 2023 tarihinde başlayan Sam Bankman-Fried davasında karar belli oldu. Sam Bankman-Fried jüri tarafından suçlu bulunsa da masum olduğunu belirtti ve hakkındaki suçlamalarla mücadele edeceğine dair söz verdi.

11 Kasım 2022 tarihinde FTX ve bünyesindeki şirketler Bölüm 11 iflas başvurusunda bulundu. Davada duruşmaların başlamasından yaklaşık bir ay sonra 2 Kasım’daki dört saat süren son duruşmanın ardından jüri SBF hakkındaki kararını açıkladı.

Jüri, Sam Bankman-Fried’ı hakkında yöneltilen 7 suçlamanın 7’sinden de suçlu buldu. Sam Bankman-Fried hakkında yöneltilen suçlamalar şu şekildeydi: 2 internet dolandırıcılığı, 2 internet dolandırıcılığı için komplo kurma, 1 menkul kıymet dolandırıcılığı, 1 emtia dolandırıcılığı için komplo kurma.

Sam Bankman-Fried’ın 7 suçlamanın tamamından suçlu bulundu ve dolayısıyla bu suçlamaların her biri için 5 ile 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. Özellikle internet dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı için komplo kurmak ve kara para aklama suçlarından maksimum 20 yıl hapis cezasına çaptırılabilir.

Sam Bankman-Fried 28 Mart 2024 tarihinde davaya başkanlık eden Yargıç Lewis Kaplan’ın huzuruna çıkacak. Sam Bankman-Fried’ın cezasının bu duruşmada belli olması bekleniyor. Her ne kadar federal savcılar, Sam Bankman-Fried’a verilecek ceza konusunda tavsiyede bulunacak olsa da son karar Yargıç Lewis Kaplan’a ait.

Sam Bankman-Fried’ın Suçlu Bulunduğu Tüm Suçlamalar

Birinci suçlama: FTX müşterilerine yönelik internet dolandırıcılığı

İkinci Suçlama: FTX müşterileri üzerinde internet dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak

Altıncı suçlama: FTX müşterileri üzerinde emtia dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak

Üçüncü ve dördüncü suçlamalar: Alameda Research’e kredi verenlere yönelik internet dolandırıcılığı ve internet dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak

Beşinci suçlama: FTX yatırımcıları üzerinde menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak

Yedinci suçlama: Kara para aklama suçu işlemek için komplo kurmak

Yeni Dava Yolda

Her ne kadar Sam Bankman-Fried, 3 Ekim’de başlayan davada hakkındaki 7 suçlamanın tümünden suçlu bulunsa da henüz her şey bitmiş değil. Sam Bankman-Fried’ı yeni suçlamalar içeren yeni bir davada daha bekliyor.

İki Stanford hukuk akademisyenini dolandırmaktan hapis cezasına çarptırılan 31 yaşındaki Sam Bankman-Fried’ın cezasını çekene kadar Brooklyn’deki federal hapishanede kalması bekleniyor. Sam Bankman-Fried’ın avukatı Mark Cohen konuyla ilgili olarak şu açıklamaları kaydetti:

Bankman-Fried masum olduğunu savunuyor ve hakkındaki suçlamalarla güçlü bir şekilde mücadele etmeye devam edecek.

Bununla birlikte 5 ek suçlamayı içeren yeni bir dava da 2024 yılının Mart ayında görülecek. Davaya başkanlık edne Yargıç Lewis Kaplan, federal savcılardan davaya devam edip etmeyeceklerine karar vermelerini istedi.

FTX’in Diğer Üst Düzey Yöneticilerine Ne Olacak?

3 Ekim 2023 tarihinde başlayan davadaki duruşmalarda Sam Bankman-Fried’ın yakın çalışma arkadaşları da kilit ifadeler verdi. Bu isimler arasında Alameda Research eski CEO’su Caroline Ellison, Gary Wang ve Nishad Singh yer alıyor.

Bu isimler, tanık kürsüsündeki ifadelerinde Sam Bankman-Fried’ın kendilerini suç işlemeleri için teşvik ettiğini belirtti. Kovuşturmayı kolaylaştırmak için federal savcılarla anlaşma imzalayan eski FTX ve Alameda yöneticilerinin çok daha hafif cezalara çarptırılmaları bekleniyor.

Sam Bankman-Fried’ın belki de ömrünün sonuna kadar hapishane hücresinde kalması beklenirken Caroline Ellison, Gary Wang ve Nishad Singh gibi isimler ya birkaç yıl hapis cezasına ya da hapis cezası yerine para cezasına çarptırılacak.

Bu isimlerin kaderi büyük olasılıkla Sam Bankman-Fried’ın cezasının açıklanmasının ardından belli olacak. Savcılar, Yargıç Lewis Kaplan’a gönderdikleri dilekçelerle işbirliği yapan Caroline Ellison, Gary Wang ve Nishad Singh’e kefil oldu.