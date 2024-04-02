FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF), 2022 yılında yaptığı hataların yol açtığı kötü sonuçlar nedeniyle pişmanlık duyduğunu ifade etti.

FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried, ABC News’a röportaj verdi. SBF, 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına yol açan davranışlarından pişmanlık duyduğunu belirtti. Söz konusu röportaj, şu anda New York’taki Metropolitan Gözaltı Merkezi’nde tutulan Sam Bankman-Fried ile e-posta aracılığıyla gerçekleştirildi.

Sam Bankman-Fried bu röportajla birlikte 25 yıllık hapis cezasına çarptırılmasının ardından ilk kez kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

SBF Hatalarını Kabul Etti

Sam Bankman-Fried ABC News röportajında şu ifadeleri kullandı:

Yaptığım şeylerin yasadışı olduğunu hiç düşünmemiştim. Ancak kendimi yüksek standartlarda tutmaya çalışsam da kesinlikle bu konuda başarısız oldum.

Sam Bankman-Fried’ın yargılandığı davaya başkanlık yapan Yargıç Analisa Torres, Sam Bankman-Fried’ı yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduğu konusunda hiçbir açıklama yapmaması dolayısıyla eleştirdi. Ancak günler sonra ABD News’e röportaj veren SBF, pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Elbette pişmanlık duyuyorum. Binlerce müşteriyi umutsuzluğunu, hayal kırıklığını ve ihanete uğramışlık duygusunu anlayabiliyorum. Bu müşteriler, zararlarının bugünkü fiyatlardan tamamen geri ödenmesini hak ediyorlar.

Sam Bankman-Fried yaptıkları yüzünden müşterilerinin, iş arkadaşlarının, desteklediği hayır kurumlarının karşı karşıya kaldığı durumdan büyük bir üzüntü duyduğunu dile getirdi. Sam Bankman-Fried yaşananlar yüzünden FTX’in CEO’su olarak sorumlu olduğunu ifade etti.

Her gün kayıplar yüzünden vicdan azabı çekiyorum. Kimseye zarar vermek ya da kimsenin parasını almak peşinde değildim. Ancak FTX’in CEO’suydum, şirketin başına gelenlerden ben sorumluydum ve sorumlu olduğunuzda, işlerin neden kötü gittiği önemli değildir.

Sam Bankman-Fried Temyize Gidecek mi?

Sam Bankman-Fried CEO pozisyonunda kalmaya devam etmiş olsaydı mağdur olan kullanıcılara çoktan geri ödeme yapılmış olacağını iddia etti. Sam Bankman-Fried ayrıca uzun vadede uzun vadede değeri koruyacağından ve alacaklılara geri ödeme yapmayı kolaylaştıracağından borsanın yeniden başlatılmamasına ilişkin kararı eleştirdi.

Sam Bankman-Fried adil bir şekilde yargılanmadığı konusunda endişelerini dile getirdi ve FTX’in yeni yönetimini temsil eden Sullivan & Cromwell’i savcılarla iş birliği yapmakla suçladı. Sam Bankman-Fried duruşma sırasında yanlış ifade verdiğini ve önemli kanıtların göz ardı edildiğini belirterek bu yıl içinde temyize gitmeyi planladığını açıkladı. SBF konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Özgür olmak ve dünyada pozitif bir fark yaratmak için her şeyimi verirdim. Ancak bunun artık mümkün olmadığını biliyorum. Artık bunu hapishanede yapamam.