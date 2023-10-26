Anthony Scaramucci, Sam Bankman-Fried (SBF) davası hakkında açıklamalarda bulundu. Scaramucci, SBF’yi dünya liderleriyle tanıştırdığı için pişmanlık duyduğunu belirtti.

SBF’nin akıl hocalarından bir olan Scaramucci, bunu büyük bir hata olarak tanımladı. 3 Ekim’de başlayan Sam Bankman-Fried davasını yakından takip eden Anthony Scaramucci, savcıların SBF’yi sistematik bir şekilde alt edeceğini düşünüyor.

Sam Bankman-Fried’ın yargılandığı davada ifade verme kararını kötü bir hamle olarak tanımlayan Anthony Scaramucci, SBF’nin bu nedenle savcıların acımasız sorularıyla karşı karşıya kalacağını ve artık hiçbir şekilde kaçış şansı olmadığını ifade etti.

SBF Savcılarla Başa Çıkamaz

Bundan yaklaşık bir yıl önce Sam Bankman-Fried kripto para dünyasının en önde gelen isimlerinden biriydi. SBF milyarlarca dolarlık servetinin büyük bir kısmını hayır kurumlarına bağışlayacağına söz veren sempatik bir isimdi. SBF, FTX’in iflas edene kadar dünyanın dört bir yanındaki birçok yardım kuruluşuna bağışta bulundu. Ancak FTX’in iflasıyla Sam Bankman-Fried’ın foyası ortaya çıktı.

Caroline Ellison, Gary Wang ve Nishad Singh gibi eski FTX yöneticilerinin SBF aleyhine verdiği ifadelerde milyarlarca dolarlık dolandırıcılığa dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Anthony Scaramucci, bir zamanlar SBF’nin akıl hocalarından biriydi. FTX’in Scaramucci’nin şirketi SkyBridge Capital’in %30’luk hisselerini satın almasının ardından Anthony Scaramucci de FTT token’a 10 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. FTX’in, dolayısıyla FTT’nin çöküşü nedeniyle Scaramucci ve SBF’nin araları artık bozuk. Hatta Scaramucci, SBF’yi devlet başkanlarıyla bir araya getirdiği ve onu “kripto paraların Mark Zuckerberg’ü” olarak tanıttığı için utanç duyduğunu belirtti.

FTX müşterilerine ait milyarlarca dolarlık fonu kötüye kullanarak zimmetine geçiren SBF’nin 7 farklı suçlamayla yargılandığı dava 3 Ekim 2023’te başladı. SBF’nin bugünkü duruşmada kürsüye çıkması ve savcıların sorularını yanıtlaması bekleniyor. Anthony Scaramucci ise bunun bir hata olduğunu ve artık kaçış şansı kalmadığını belirterek savcıların SBF’nin derisini canlı canlı yüzeceğini dile getirdi.

Skybridge Capital’in kurucusu Anthony Scaramucci, CNBC’ye verdiği röportajda şunları kaydetti:

Savcıları alt edeceğini sanıyor ama onlar bu konuda çok ama çok tecrübeli.

Scaramucci, SBF’nin ifade vermek için kürsüye çıkması durumunda savcıların onu oraya çivileyecek. Scaramucci, röportajının devamında SBF’nin bu kararının çok kötü bir hamle olduğunu dile getirdi.

Trump’ın İletişim Direktörüydü…

Anthony Scaramucci, Donald Trump hükümetinde kısa bir süreliğine Beyaz Saray’da İletişim Direktörü olarak görev yaptı. Scaramucci bu ayın başlarında yaptığı bir başka açıklamada SBF ile çalışmasının büyük bir hata olduğunu belirtmişti.

Anthony Scaramucci, SBF ile arasındaki ilişkiyi şu sözlerle tanımladı:

2020 yılında kripto para ve Web 3.0 alanında daha aktif olmaya karar verdik. Bu sektörlerde muazzam büyümelerin yaşanacağını düşünüyorum. Sam, bu alanda tüm dünyanın tanıdığı en büyük isimlerden biriydi. Tanıştık, iyi anlaştık ve birlikte çalışmaya başladık. Ama dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Bu benim görüşüm. Yargılanmayı hak ediyor.