Sam Altman’ın öncülüğündeki World Network, kullanıcıların birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlayan yeni sohbet özelliği World Chat’i duyurdu.

Şirket, bu mini uygulamanın World App Cüzdanı üzerinden erişilebilir olacağını açıkladı. Ayrıca World Chat’in, kullanıcıların botlarla gerçek insanları ayırt etmesine yardımcı olacağı belirtildi.

İnsan ve Botları Ayırt Etmeye Yardımcı Olacak

Sam Altman destekli World Network, blockchain tabanlı projesi kapsamında yeni bir mesajlaşma uygulaması geliştirdi. World Chat adlı bu özellik, özellikle World Network’ün dijital kimlik sahiplerine özel avantajlar sunacak.

World Network ekibi, uygulamanın şu an beta aşamasında olduğunu ve uçtan uca şifreleme ile kullanıcı gizliliğini koruyacağını duyurdu. World Chat, World ID protokolü ve World App cüzdanı ile entegre çalışarak, sohbet edilen kişinin doğrulanmış bir insan olup olmadığını göstermeye yardımcı olacak.

World, yeni mesajlaşma uygulamasının tasarımının Apple’ın iMessage özelliğinden esinlendiğini belirtti. Eğer bir kullanıcı doğrulanmış bir World ID sahibiyse, mesajlaşma baloncukları mavi renkte görünecek ve sağ üst köşede özel bir mücevher simgesi bulunacak. Doğrulanmamış hesaplarla yapılan konuşmalar ise gri baloncuklarla gösterilecek ve bu simge bulunmayacak.

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Tools of Humanity’nin Ürün Müdürü Tiago Sada, World App’in son bir yılda büyük bir büyüme kaydettiğini belirtti. Kullanıcılardan doğrudan mesajlaşma özelliği için birçok talep aldıklarını söyleyen Sada, “Sohbet özelliği, cüzdana girip işlem göndermekten çok daha eğlenceli ve doğal bir yöntem sunuyor.” dedi.

World Chat mini uygulamasının 7 Mart itibarıyla Android ve iOS cihazlarda kullanıma sunulacağı açıklandı. World App cüzdanına entegre olduğu için kullanıcılar, dünya genelinde istedikleri kişiye kripto para gönderip alabilecek.

Ayrıca ekip, bu özelliğin World Network üzerinde uygulama geliştiren yazılımcılar tarafından da entegre edilebileceğini duyurdu. Bu sayede kullanıcılar, World App’ten çıkmadan arkadaşlarını davet edip onlarla sohbet edebilecekler.

World Network, şu an 24 milyondan fazla kullanıcıya sahip ve bunların 11 milyonundan fazlası doğrulanmış gerçek kişilerden oluşuyor.