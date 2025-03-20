Dolandırıcılar, crack TradingView Premium sürümlerini kullanarak kripto cüzdanlarını boşaltıyor.

Sahte uygulama, gerçek TradingView Premium’un crack (ücretsiz hale getirilmiş) bir versiyonu gibi gösteriliyor. Bu zararlı yazılım içeren sürümler, çoğunlukla Reddit üzerinden dağıtılıyor ve özellikle kripto para ile ilgili alt başlıklarda paylaşılıyor.

Kurbanlar, cüzdanlarındaki tüm kripto paraların çalındığını bildiriyor. Daha da kötüsü, dolandırıcılar kurbanların kimliğine bürünerek onların iletişim bilgilerini kullanıyor ve çevrelerine “bu uygulamayı indirip kurmalarını” teşvik eden oltalama mesajları gönderiyor.

Mac ve Windows İçin Tehlikeli Zararlı Yazılım

Bu sahte TradingView uygulaması Mac veya Windows cihazlara indirildiğinde, içindeki zararlı yazılım aktif hale geliyor.

Windows sürümünde “Lumma Stealer” adlı zararlı yazılım çalıştırılıyor.

Mac sürümünde ise “Atomic Stealer (AMOS)” devreye giriyor.

Kod analizlerine göre, AMOS saldırısı kullanıcı verilerini, Seyşeller merkezli bir sunucuya gönderiyor. Bu veriler arasında şifreler ve iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) bilgileri de bulunuyor.

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Mac sistemlerinin güvenlik önlemlerini aşmak için dolandırıcılar, müşteri hizmetleri rolüne bürünerek kullanıcılara yardımcı oluyormuş gibi davranıyor. Hedefleri ise kullanıcılara güvenlik ayarlarını kapattırmak ve zararlı yazılımın sorunsuz yüklenmesini sağlamak.

Dolandırıcılardan biri, Reddit’te bir paylaşım yaparak Apple’ın güvenlik uyarılarını hafife aldırmaya çalıştı:

“‘Apple doğrulama yapamadı’ uyarısı sadece Apple’ın aşırı tedbirli davranmasıyla ilgili… Endişelenmeyin, Mac’te gerçek bir virüs olması çok sıra dışı bir durum, bugüne kadar böyle bir şeyin gizlice sızdığını hiç görmedim!”

Bunun ardından, Mac’in engelleme sistemlerini aşarak zararlı yazılımı nasıl açabileceklerini anlatan bir kılavuz paylaştı.

AMOS, Mac sistemlerde kişisel hesap bilgilerini çalabiliyor, Lumma Stealer ise özellikle kripto cüzdanlarını ve tarayıcıdaki iki faktörlü kimlik doğrulama uzantılarını hedef alıyor.