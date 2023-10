Bitcoin (BTC), 30.000 doların üzerine yükselerek son iki ayın en yüksek fiyat seviyesini kaydetti.

16 Ekim Pazartesi günü akşam saatlerinde SEC’in iShares spot Bitcoin ETF başvurusunu onayladığına dair haberler medyaya yansıdı. O anda haberin doğru olup olmadığı teyit edilemese de Bitcoin hızla değer kazanmaya başladı ve 30.000 dolara kadar yükseldi.

16 Ekim Pazartesi günü Türkiye saatiyle 16:21’de yapılan bir paylaşım gündeme bomba gibi düştü. “SON DAKİKA: SEC iShares’ın Spot Bitcoin ETF Başvurusunu Kabul Etti.” ifadesine yer verilen Twitter paylaşımı bir anda binlerce beğeni ve milyonlarca görüntülenme aldı.

Bu gelişme sonrasında Bitcoin (BTC) hızla yükselişe geçti ve 30.000 dolara ulaştı. Bununla birlikte kısa bir süre içerisinde önde gelen analistler, haberin doğru olmadığına dair paylaşımlar yapmaya başladı.

Bloomberg’ün Kıdemli ETF Analisti James Seyffart, paylaşımı alıntılayarak “Bence bu haber sahte.” yorumunda bulundu. Kısa bir süre sonra BlackRock cephesinden de bir açıklama geldi ve iShares Spot Bitcpoin ETF başvurusunun hala inceleme altında olduğu bildirildi.

I believe this to be fake news.

While this would be positive for the things we've been saying. I can't find anything that would confirm this at the moment. #Bitcoin https://t.co/gVGGUsBfga

