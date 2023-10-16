Bitcoin (BTC), 30.000 doların üzerine yükselerek son iki ayın en yüksek fiyat seviyesini kaydetti.

16 Ekim Pazartesi günü akşam saatlerinde SEC’in iShares spot Bitcoin ETF başvurusunu onayladığına dair haberler medyaya yansıdı. O anda haberin doğru olup olmadığı teyit edilemese de Bitcoin hızla değer kazanmaya başladı ve 30.000 dolara kadar yükseldi.

Sahte ETF Haberi Piyasayı Karıştırdı

16 Ekim Pazartesi günü Türkiye saatiyle 16:21’de yapılan bir paylaşım gündeme bomba gibi düştü. “SON DAKİKA: SEC iShares’ın Spot Bitcoin ETF Başvurusunu Kabul Etti.” ifadesine yer verilen Twitter paylaşımı bir anda binlerce beğeni ve milyonlarca görüntülenme aldı.

Bu gelişme sonrasında Bitcoin (BTC) hızla yükselişe geçti ve 30.000 dolara ulaştı. Bununla birlikte kısa bir süre içerisinde önde gelen analistler, haberin doğru olmadığına dair paylaşımlar yapmaya başladı.

Bloomberg’ün Kıdemli ETF Analisti James Seyffart, paylaşımı alıntılayarak “Bence bu haber sahte.” yorumunda bulundu. Kısa bir süre sonra BlackRock cephesinden de bir açıklama geldi ve iShares Spot Bitcpoin ETF başvurusunun hala inceleme altında olduğu bildirildi.

I believe this to be fake news. While this would be positive for the things we've been saying. I can't find anything that would confirm this at the moment. #Bitcoin https://t.co/gVGGUsBfga — James Seyffart (@JSeyff) October 16, 2023

Bu noktadan sonra Bitcoin serbest düşüşe geçti ve başladığı yere geri döndü. Lider kripto para birini Bitcoin şu anda 28.107 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bitcoin ETF Başvuruları

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2021 yılında Bitcoin vadeli ETF’lerini onaylamaya başladı. Bununla birlikte SEC, spot Bitcoin ETF başvurularına ise henüz yeşil ışık yakmadı. SEC, son 10 yılda yapılan tüm başvuruları ya reddetti ya da erteledi.

2023 yılının Haziran ayında BlackRock’ın sürpriz bir şekilde spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunması işleri bir anda değiştirdi. Zira bugüne kadar yaptığı 576 ETF başvurusunun 575’i onaylanan BlackRock’ın, spot Bitcoin ETF başvurusunun da onaylanacağına dair beklentiler oluşmaya başladı.

BlackRock’ın ardından Fidelity gibi dev kurumlar da spot Bitcoin ETF başvuruları için SEC’in kapısına dayandı. SEC, son dönemde yapılan ve BlackRock’ınkini taklit eden spot Bitcoin ETF başvuruları hakkında red kararı vermedi ancak bu başvurulara ilişkin karar tarihini erteledi.