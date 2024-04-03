Kripto para ve blockchain alanının popüler figürlerinden Ryoshi kimdir? Kimliği ortaya çıktı mı? Shiba Inu nedir?

Detaylar yazımızda.

Ryoshi Kimdir?

Ryoshi, popüler memecoin Shiba Inu’nun yaratıcısıdır. Tıpkı Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto gibi, Ryoshi de anonimdir ve gerçek adı şimdiye kadar öğrenilememiştir.

Kelime kökenine bakılacak olursa, Ryoshi, Japonca’da “balıkçı” anlamına geliyor.

Ryoshi, Shiba Inu’yu henüz piyasaya sürdüğü dönemde paylaştığı blog gönderisinde kimliği ile ilgili şöyle bir açıklama yapmıştı:

“Ben hiç kimseyim. Önemli değilim. Kimliğimi ortaya çıkarma çabası, başarılı olsa bile yorucu olacaktır. Ben yalnızca klavyeye tıklayan bir adamım ve yerim doldurulabilir. Ben Ryoshi’yim.”

Ryoshi, Shiba Inu ile ilişkisi konusunda da Satoshi Nakamoto’nun izinden gitti. Anonim yaratıcı, 2022’de tüm sosyal medya ve blog gönderilerini sildi ve Shiba Inu projesinden resmen ayrıldı. Kendisine ait olduğu bilinen @RyoshiResearch adlı X (eski adıyla Twitter) hesabında bugün hiçbir gönderi bulunmuyor.

Anonimlik, kripto para projelerinin temel değerlerinden biri olan merkeziyetsizliği korumada fayda sağlıyor. Ayrıca projenin yaratıcısının kimliği, söylemleri ve eylemlerinden etkilenme ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Shiba Inu (SHIB) Nedir?

Shiba Inu ismini kripto topluluğunda duymayan yok denecek kadar az. Shiba Inu, epey popüler bir memecoin, yani mizah amaçlı piyasaya sürülmüş bir kripto para.

SHIB, Ağustos 2020’de, 2020-2021 boğa piyasasından hemen önce piyasaya sürüldü. SHIB, Ethereum tabanlı bir kripto paradır.

Dogecoin’in ardından en büyük memecoin olan SHIB, günümüzde 20 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip. SHIB, tüm kripto paralar arasında piyasa değeri bakımından en büyük 10’uncu coin konumunda yer alıyor.

Ryoshi Hakkında Spekülasyonlar

Kripto para topluluğunda Ryoshi’nin kimliği konusunda spekülasyonlar hiç bitmiyor. X kullanıcısı @BoringSleuth’a göre Shiba Inu’nun ilk kez dağıtıldığı cüzdan, memecoin’in piyasaya sürülmesinden iki yıl önce oluşturuldu.

Söz konusu cüzdan, iki yıl boyunca yalnızca Ethereum tabanlı NFT koleksiyonu CryptoKitties’i alıp sattı ve yalnızca belirli cüzdanlara ETH gönderdi. Cüzdandan cüzdana aktarılan ETH’lerin son durağı hep aynı cüzdan adresi oluyordu.

Söz konusu adresin ise Ethereum Kurucu Ortağı Vitalik Buterin, Tron Kurucusu Justin Sun, Çin Komünist Partisi’nden Roger Lim gibi beklenmedik birçok isim ile bağlantısı bulunuyor. Dolayısıyla Ryoshi’nin de bu isimler ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Coinbase’den Conor Grogan’ın ortaya attığı bir diğer iddiaya göre, Ryoshi’yle bağlantılı olduğu kesin olarak bilinen bir Ethereum cüzdanı ile açılmış OpenSea hesabı bulunuyor. Hesabın ismi ise Alameda.

Alameda Research, Sam Bankman-Fried’ın iflas eden kripto para borsası FTX’in kardeş şirketiydi. Aynı hesabın ayrıca “SBF Legendary” adlı bir NFT koleksiyonu çıkardığı biliniyor. Tüm bu bulgular ışığında, Ryoshi’nin Bankman-Fried olma ihtimali de değerlendiriliyor.