Gerçek dünya varlıkları (RWA), blockchain teknolojisinin kullanım alanlarından biri. RWA’lar özellikle 2024’te epey popüler.

Peki gerçek dünya varlıkları tam olarak ne? Önde gelen RWA projeleri hangileri? Ne işe yarıyorlar?

Soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

RWA Nedir?

İngilizce’de gerçek dünya varlıklarının kısaltması olan RWA, gerçek dünyaya ait somut veya finansal varlıkların, token haline getirilerek blockchain’e taşınmış temsillerini ifade ediyor.

RWA’lar ile gerçek dünyadaki varlıklar, blockchain üzerinde tüm dünyadan erişilebilir ve alınıp satılabilir hale geliyor. Bir diğer deyişle, gerçek dünya varlıkları blockchain’e entegre ediliyor.

RWA’ların başlıca örneği stablecoin’ler. İtibari paralara endeksli stablecoin’ler, rezervlerinde tuttukları para miktarı kadar piyasaya sürülüyor. Böylece itibari paralar blockchain üzerinde bire bir temsil edilmiş oluyor.

Tokenize gayrimenkuller, NFT haline getirilmiş sanat eseleri ve koleksiyon öğeleri ve token haline getirilmiş altın ve gümüş gibi emtialar, RWA’lara örnek gösterilebilir.

Gerçek dünya ve blockchain arasında bir tür köprü kuran önde gelen projelere göz atalım.

Önde Gelen RWA Projeleri

Ondo (ONDO): En büyük RWA projelerinden biri olan Ondo; gayrimenkul, emtialar ve koleksiyon parçaları gibi öğelerin tokenize edilmesine aracılık ediyor ve bu varlıkları zincir üstüne taşıyor. Ondo, tokenize ettiği varlıkları bölerek parçalı satın alıma da izin veriyor.

En büyük RWA projelerinden biri olan Ondo; gayrimenkul, emtialar ve koleksiyon parçaları gibi öğelerin tokenize edilmesine aracılık ediyor ve bu varlıkları zincir üstüne taşıyor. Ondo, tokenize ettiği varlıkları bölerek parçalı satın alıma da izin veriyor. Pendle (PENDLE): Bu proje zincir üstüne taşınan varlıklardan faiz kazanmayı mümkün kılan yenilikçi bir proje. Tokenize edilerek token haline getirilen varlıklar, ekosistemdeki çok çeşitli stratejiler yoluyla faiz kazandıran varlıklar haline getirilebiliyor.

Bu proje zincir üstüne taşınan varlıklardan faiz kazanmayı mümkün kılan yenilikçi bir proje. Tokenize edilerek token haline getirilen varlıklar, ekosistemdeki çok çeşitli stratejiler yoluyla faiz kazandıran varlıklar haline getirilebiliyor. Mantra (OM): Kuruluş ve geliştirici odaklı Mantra, gerçek dünya varlıklarının zincir üstüne taşınmasına aracı oluyor. Mantra, tokenleştirme sürecini kullanıcıların bulundukları bölgenin düzenlemelerine uygun yürütüyor ve yasalarla uyumlu RWA’lar oluşturulmasını mümkün kılıyor.

Kuruluş ve geliştirici odaklı Mantra, gerçek dünya varlıklarının zincir üstüne taşınmasına aracı oluyor. Mantra, tokenleştirme sürecini kullanıcıların bulundukları bölgenin düzenlemelerine uygun yürütüyor ve yasalarla uyumlu RWA’lar oluşturulmasını mümkün kılıyor. Polymesh (POLYX): Kurumsal düzeyde bir blockchain olan Polymesh, menkul kıymet gibi düzenlenen varlıklara odaklanıyor. Bu varlıklar blockchain’e taşınarak global düzeyde transfer edilebiliyor, sahipliği doğrulanabiliyor ve saklanabiliyor. Polymesh, ayrıca bir RWA örneği olan stablecoin’leri de destekliyor.

Kurumsal düzeyde bir blockchain olan Polymesh, menkul kıymet gibi düzenlenen varlıklara odaklanıyor. Bu varlıklar blockchain’e taşınarak global düzeyde transfer edilebiliyor, sahipliği doğrulanabiliyor ve saklanabiliyor. Polymesh, ayrıca bir RWA örneği olan stablecoin’leri de destekliyor. Centrifuge (CFG): Centrifuge, merkeziyetsiz finans (DeFi) ile RWA’ları birbirine bağlayan bir köprü görevi görüyor. Ekosistemde gerçek dünya varlıkları tokenize edilerek NFT’ye dönüştürülebiliyor. Bu token’lar daha sonra kredi almak için teminat olarak kullanılabiliyor.

Centrifuge, merkeziyetsiz finans (DeFi) ile RWA’ları birbirine bağlayan bir köprü görevi görüyor. Ekosistemde gerçek dünya varlıkları tokenize edilerek NFT’ye dönüştürülebiliyor. Bu token’lar daha sonra kredi almak için teminat olarak kullanılabiliyor. Creditcoin (CTC): Adından da anlaşılacağı üzere kredi odaklı olan bu platform; tahvil ve senet gibi çok çeşitli borçlanma araçlarının tokenizasyonunu mümkün kılıyor. Böylece gerçek dünyaya ait borç araçları zincir üstünde işlem görebiliyor.