Tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının (RWA) toplam piyasa değeri 22,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Sadece son 30 günde %10,5’lik bir artış yaşandı. BlackRock, Libre ve MultiBank gibi dev kurumlar geçen hafta büyük RWA girişimlerini duyurdu. Veriler, özel krediler ve ABD Hazine tahvillerine bağlı tokenizasyonun bu artışı tetiklediğini ortaya koydu. RWA.xyz’ye göre, tokenize edilmiş varlıklar şu anda:

13 milyar dolarlık özel kredi

6,6 milyar dolarlık ABD Hazine tahvili

1,4 milyar dolarlık emtia

448 milyon dolarlık halka açık hisseler

470 milyon dolarlık alternatif fonlardan oluşuyor.

Ethereum, 4,9 milyar dolardan fazla tokenize edilmiş tahvil ile pazarın çoğunluğunu ekosisteminde barındırıyor.

🚀 Tokenized Real-World Assets just hit an all-time high of $22.1B onchain! 🔸+10.5% growth in just 30 days

🔸Driven by Private Credit & US Treasury Debt

🔸Over 100K holders actively participating pic.twitter.com/2fUdAbfDPZ — Leon Waidmann 🔥 (@LeonWaidmann) May 6, 2025

Kurumsal İlgi Yükselişi Destekliyor

BlackRock, 150 milyar dolarlık ABD Hazine fonunu tokenize edecek yeni bir blockchain tabanlı hisse sınıfı için başvuru yaptı. Bu hisseler yalnızca BlackRock Advisors ve BNY Mellon üzerinden alınabilecek.

Libre, Telegram borcunu tokenize ederek 500 milyon dolarlık yeni bir Telegram Bond Fund (TBF) kuracağını açıkladı.

Dubai merkezli MultiBank Group, MAG ve Mavryk ile birlikte 3 milyar dolarlık bir emlak tokenizasyon anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, bugüne kadarki en büyük RWA anlaşması olarak tanımlanıyor. Hashgraph CEO’su Eric Priscini şunları kaydetti:

“Bu yükseliş tesadüf değil. Regülasyonlar netleşiyor, teknoloji daha güçlü ve büyük oyuncular artık gerçekten uygulamaya geçiyor.”

RedStone kurucu ortağı Marcin Kazmierczak ise tokenizasyonun artık sadece bir fikir değil, piyasada uygulamaya geçen bir gerçeklik olduğunu vurguladı. Kurumsal benimsenmenin sektöre güven verdiğini belirtti.

Ayrıca uzmanlar, bu yükselişin arkasında Trump yönetiminin kripto yanlısı politikaları ve düzenleyici belirsizliğin azalmasının da etkili olduğunu söylüyor. DOJ’un kripto denetim birimini kapatması, sektörün daha yumuşak bir yaklaşımla karşılaştığının sinyali olarak yorumlanıyor.

Brickken CTO’su Felipe D’Onofrio, cüzdan altyapılarındaki gelişmelerin ve makroekonomik baskıların, kurumsal şirketleri likidite arayışına yönlendirdiğini belirtti.

Security Token Market CEO’su Herwig Koningson ise BlackRock gibi devlerin çoklu blockchain kullanarak milyar dolarlık tokenize ürünler oluşturduğunu ve bunun bankalar ile geleneksel kurumları özel blockchain altyapılarına geçmeye teşvik ettiğini söyledi.