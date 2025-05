Tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının (RWA) toplam piyasa değeri 22,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Sadece son 30 günde %10,5’lik bir artış yaşandı. BlackRock, Libre ve MultiBank gibi dev kurumlar geçen hafta büyük RWA girişimlerini duyurdu. Veriler, özel krediler ve ABD Hazine tahvillerine bağlı tokenizasyonun bu artışı tetiklediğini ortaya koydu. RWA.xyz’ye göre, tokenize edilmiş varlıklar şu anda:

Ethereum, 4,9 milyar dolardan fazla tokenize edilmiş tahvil ile pazarın çoğunluğunu ekosisteminde barındırıyor.

