Rusya’nın en büyük aram motoru Yandex, reklam politikasında önemli bir değişikliğe gitti. Yandex, platformundaki kripto para reklamlarını yasakladı.

Yandex’in bu hamlesi, kısa bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan yasal düzenlemelerin ardından geldi.

Borsa, Madencilik ve ICO Reklamları Yasaklandı

andex, reklam politikasını güncelleyerek kripto para borsaları, blockchain hizmetleri, madencilik platformları ve ICO’larla ilgili reklamlara kapsamlı bir yasak getirdi. Bu adım, Yandex’in Rusya’da yürürlüğe giren kripto para düzenlemelerine sıkı bir şekilde uyma taahhüdünü ortaya koyuyor.

Bununla birlikte bazı istisnalar yasak kapsamının dışında tutuluyor. Buna göre kripto madenciliği ve depolama için kullanılan fiziksel ekipmanlarla ilgili reklamlar, eğitim içerikleri, eğitim materyalleri ve kripto para, madencilik ve ICO’larla ilgili etkinliklerin tanıtımları hala izin verilen kategoriler arasında yer alıyor.

Yandex, bu yaklaşımıyla kripto para yatırım ürünlerine dair reklamları yasaklarken, sektöre ilişkin eğitim ve hukuki konularda ise desteğini sürdürüyor.

Yandex, Rusya’nın aksine faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde ise kripto para reklamları konusunda daha esnek bir yaklaşım sergiliyor.