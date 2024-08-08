Rusya, kripto para kullanımını yasal hale getirerek uluslararası ticarette yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Rusya bu hamlesiyle Batı’nın yaptırımlarını aşmayı amaçlıyor.

Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma, kripto para birimlerinin düzenlenmesine yönelik yeni bir yasayı kabul etti. Bu yasa, Rusya’da 1 Eylül’den itibaren kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanılmasını ve borsalarda alınıp satılmasını yasallaştıracak.

Yaptırımları Aşmak İçin Kripto Paralar

Batı’nın yaptırımları nedeniyle zor günler geçiren Rusya, finansal sistemindeki sorunları çözmek için kripto paralara yöneliyor.

Bu yasayla birlikte Rusya Merkez Bankası (CBR), yeni yasa kapsamında kripto paralarla dış ticaret ödemelerini gerçekleştirme yetkisini elde etti. Kripto para ödemeleri, başlangıçta test edilecek ve başarılı sonuçlar alındığı takdirde daha geniş ölçekte uygulanabilecek. Merkez Bankası, kripto paraların ticarette daha yaygın kullanılabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturma çalışmalarına da hız verecek.

Kripto Madenciliği ve Dijital Ruble Gündemde

Yasayla birlikte kripto madenciliğini de Rusya’da yasallaştırıyor. Ancak yasa kapsamında Rusya’daki kripto para madencilik faaliyetler sıkı bir denetime tabi tutulacak. Madencilerin, işlemlerini devlet kayıtlarına geçirip ilgili kurumlara raporlamaları gerekecek. Ayrıca, belirli bölgelerde enerji tüketim sınırlarını aşan madencilik faaliyetlerine kısıtlamalar getirilebilecek.

Öte yandan, Rusya’nın dijital para birimi olan dijital ruble de yakında kullanılmaya başlanacak. Bu dijital para, Rus hükümetine vatandaşların finansal hareketlerini daha yakından izleme ve kontrol etme olanağı sağlayacak.

BRICS Ülkeleriyle Kripto Ticaretinin Potansiyeli

Uzmanlar, BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) arasındaki uluslararası ticarette kripto paraların kullanılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu öngörüyor. Özellikle herhangi bir yaptırım uygulamayan Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle yapılan ticari işlemlerde kripto paraların yaptırımları aşmada etkili olacağı belirtiliyor.

Rusya’nın kripto para hamlesi, ülkenin ekonomik zorluklarını hafifletmeyi ve uluslararası ticarette yaşanan tıkanıklıkları aşmayı hedefliyor. Ancak bu stratejinin nasıl bir sonuç vereceği ve Rusya’nın uzun vadede nasıl bir yol izleyeceği büyük bir soru işareti.