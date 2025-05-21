Rusya’da yeni bir yasa tasarısı, kripto paralarla ödeme yapan vatandaşlar ve şirketler için 1 milyon rubleye (yaklaşık 12.000 dolar) kadar para cezası öngörüyor. Ayrıca kripto paralarla yapılan ödemelerde kullanılan varlıklar devlet tarafından el konulacak.

Kriptoyla Ödemeye Ağır Yaptırımlar Geliyor

Moskova’daki finansal otoriteler tarafından hazırlanan ve Devlet Duması’na sunulan yasa tasarısına göre, Rusya’da kripto paralarla ödeme yapanlar ciddi yaptırımlara çarptırılacak. Bireysel kullanıcılar 100.000–200.000 ruble, şirketler ise 700.000 ile 1.000.000 ruble arası para cezasına çarptırılacak.

Bu cezalar, Rus rublesinin ülkedeki tek yasal ödeme aracı olmasını korumaya yönelik. Ayrıca yasa, ödemelerde kullanılan dijital varlıkların da devlet tarafından zorla el konulmasını içeriyor.

Kriptoya El Koyma Yasal Zemine Kavuşuyor

Nisan ayında Rus hükümeti, kripto varlıkların cezai soruşturmalarda mülk olarak tanınmasını ve devlet tarafından el konulmasını yasal hale getiren değişiklikleri onayladı. Bu metinler şu anda Duma’da incelenmeyi bekliyor.

Merkez Bankası Kriptoyla Ödemeye Karşı Sert Tavrını Sürdürüyor

Rusya Merkez Bankası Hukuk Departmanı Direktörü Andrey Medvedev, yeni idari yaptırımların yasal yasakları daha da güçlendireceğini açıkladı. Medvedev, dijital para birimlerinin ödeme aracı olarak kullanılmasının ülkede “kabul edilemez” olduğunu vurgulayarak, Merkez Bankası’nın bu konudaki net ve kararlı duruşunu sürdüreceğini söyledi.

Ayrıca Medvedev, dijital para birimlerinin ülke içi ödemelerde yasaklanmasına rağmen, dış ticarette ve uluslararası anlaşmalarda kullanılabileceğine dikkat çekti. Bu politika, Batı yaptırımları sonrasında Rusya’nın dış ticarette kripto para kullanımını gündemine almasına dayanıyor.

Deneysel Yasal Rejim Gündemde

Mart ayında Rusya Merkez Bankası, şirketlerin dış ticarette kripto para kullanabilmesi için “deneysel yasal rejim” (ELR) başlatılmasını önermişti. Ancak ELR kapsamı dışında kalan tüm yerel işlemlerde kripto paralarla ödeme yapmanın yasaklanması ve ihlal edenlere ceza uygulanması gerektiği belirtilmişti.

Nisan başında Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da, ülkede kripto ile ödeme yapanlara yönelik cezaların daha da artırılması gerektiğini yineledi. Ancak belirli yatırımcılar için kripto varlık yatırımlarına kontrollü izin verilebileceğini de ekledi.