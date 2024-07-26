Rusya Devlet Duması, Bitcoin ve madenciliğini ve uluslararası ticarette kripto para ödemelerini yasallaştıran yasa tasarısını kabul etti.

Böylelikle Rusya’da Bitcoin ve kripto para madenciliği resmen yasal hale geldi. Ülkedeki madencilik faaliyetleri şimdiye kadar kayıt dışı bir şekilde gerçekleştiriliyordu. Rusya Devlet Duması’nın bu hamlesi sonrasında ülkede yasal olarak kayıtlı tüzel kişiler ve bireysel girişimciler büyük ölçekli madencilik yapabilecek.

Bununla birlikte yasa, bireysel vatandaşların da yapmasına olanak tanıyor ancak yüksek miktarda elektrik enerjisi tüketmemek şartıyla. Vladimir Putin, Rusya’daki madencilik faaliyetlerinin gidişatından memnun değildi. Yeni yasaya birlikte Dijital Kalkınma Bakanlığı, herkesin kurallara uymasını sağlayacak ve enerji sıkıntısı yaşanan bölgelerde kripto para madenciliğini yasaklayabilecek.

Özellikle Dağıstan gibi bölgelerde gerçekleştirilen düzensiz madencilik faaliyetleri zaman zaman sorunlara yol açabiliyor.

Rusya Uluslararası Ticarette Kripto Paraları Kullanacak

Rusya Devlet Duması tarafından onaylanan yeni yasa ayrıca kripto paraların uluslararası ticarette kullanımına olanak sağlıyor. Zira uluslararası yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Rus bankaları, bu gelişmeyle rahatlayabilir.

Rusya’nın Çin, Hindistan, BAE ve Türkiye gibi önemli ticaret ortaklarıyla gerçekleştirdiği ticari işlemlerde kripto paraları kullanabileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte Rusya içerisinde kripto para ödemelerinin hala yasak olduğunu belirtelim. Rusya Devlet Duması’nın onayladığı yasa, ülke içerisinde kripto para transferlerini ve reklamlarını yasaklıyor. Madencilik havuzları ise kendi aralarında üretim yapabilir ve kripto para transferleri gerçekleştirebilir. Madencilerin, madencilikten elde ettikleri kripto para gelirlerini resmi bir şekilde raporlamaları gerekiyor.

Rusya Devlet Duması tarafından onaylanan yasanın ülkedeki kripto para sektörünü canlandıracağı öngörülüyor. Veriler, Rus madencilerin her yıl yaklaşık 3,5 milyar dolar değerinde 54.000 BTC ürettiğini gösteriyor.

Söz konusu yasa, kripto paraları Rusya’nın en önemli ihracat kalemlerinden biri haline getirmeyi planlıyor. Bu konudaki en büyük endişe ise kripto para madenciliğinin yol açtığı enerji tüketimi. Rusya yıllık bazda 16 milyar kWh’lik enerji tüketiyor ve bunun %1,5’lik kısmını kripto para madenciliği oluşturuyor.