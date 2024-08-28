Rusya, yerel şirketlerin uluslararası ödemelerde giderek daha fazla sorun yaşamaya başlamasının ardından kriptoyu denemeye karar verdi.

Rus hükümeti yakında uluslararası ödemelerde dijital para kullanımı için kripto para borsalarında denemeler yapmaya başlayacak.

Bloomberg’e göre denemeler 1 Eylül’de başlayacak. Kriptoyla yerel şirketlerin uluslararası yaptırımlar nedeniyle yaşadıkları ödeme zorluklarının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Kripto Denemeleri Başlıyor

Testler Rus rublesi ve kripto para dönüşümlerine odaklanacak ve ekonomik yaptırımlar ile boğuşan işletmelere can suyu verilmeye çalışılacak.

ABD, haziran ayında daha sıkı bir ambargo uygulamaya başladı. Bu ambargoyla Rusya ile çalışan yabancı bankalar için kriterler genişletildi. Rusya’nın yurt dışındaki tedarikçiler ödeme yapması ve ihraç ettiği mallar için ödeme alması da zorlaştı.

Rusya, yakında zamanda dijital varlıkları ülkenin finans sistemine entegre etmek için kanun değişiklikleri yapmıştı.

Rus parlamentosu temmuz ayında kripto madenciliğini yasallaştıran ve uluslararası ödemelerde dijital token testleri için çerçeveyi hazırlayan yasalar geçirdi. Rusya Başkanı Vladimir Putin, yasaları 8 Ağustos’ta imzalayarak yürürlüğe soktu.

Kripto para deneyleri, Rusya Merkez Bankası’nın tutumunda önemli bir değişikliği temsil ediyor. Banka, 2022’de finansal istikrar ve yasa dışı faaliyetlerle ilgili endişeleri gerekçe göstererek dijital varlıkların tümden yasaklanmasını istemişti.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov’a göre yetkililer, şimdi ise kripto borsaları yasallaştırmanın yollarını arıyor. Henüz bir çözüm bulunamadığını söyleyen Siluanov, dijital paraları ulusal finans sistemine entegre etmenin zor olduğunu kabul etti.

Merkez bankası tarafından izlenilecek girişimde testler, 2014 yılında kurulan NPCS sisteminde gerçekleştirilecek. Testler başarılı olursa, Moskova Borsası ve Sankt-Peterburg Borsası, kripto para platformu kurabilecek.