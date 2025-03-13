Rusya Merkez Bankası’nın son hamlesi, kurumun kripto karşıtı tutumunda önemli bir yumuşamaya işaret ediyor. Geçmişte riskler ve yargı denetimi eksikliği gerekçeleriyle kripto paralara şiddetle karşı çıkan Bank of Russia’nın, Vladimir Putin’in açıklamalarından etkilendiği düşünülüyor.

Rusya merkez bankası 12 Mart’ta, hükümete kripto para birimi düzenleme önerilerini sunduğunu açıkladı. Bu adım, başkanın talimatının ardından geldi. Öneriler arasında, belirli yatırımcıların kripto para satın alıp satmasına izin verecek üç yıllık bir deneysel yasal rejim (ELR) programı yer alıyor.

Bu kapsamda 100 milyon rublelik menkul kıymet yatırımına sahip olan veya 50 milyon rublenin üzerinde gelire sahip bireyler, kripto işlemleri gerçekleştirebilecek.

Menkul kıymetlerde 100 milyon ruble veya yıllık 50 milyon ruble geliri aşan bireyler kripto yatırımlarına katılabilecek. Kripto yatırımlarını test etmek için üç yıllık bir deneysel yasal rejim (ELR) uygulanacak. Rusya yasalarına göre nitelikli yatırımcı olarak sınıflandırılan şirketler de bu kapsamda değerlendirilecek.

Kripto para birimine maruz kalmak isteyen finansal kurumlar, düzenleyici gerekliliklere tabi olacak. Bu kurallar, ilgili dijital varlıkların risk seviyesine bağlı olacak.

Genel Kripto İşlemlerine Yönelik Yasak

Değişikliğe rağmen, Rusya Merkez Bankası özel kripto para birimlerinin oldukça volatil olduğunu ve herhangi bir yargı alanı tarafından garanti edilmediğini savunuyor. Kripto para birimini yasal bir ödeme yöntemi olarak tanımıyor.

Düzenleyici, ELR dışında Rusya sakinleri arasındaki kripto para işlemlerini yasaklamayı öneriyor. Ayrıca ihlaller için cezalar getirmeyi planlıyor.

ELR dışında, nitelikli yatırımcılar kripto para fiyatlarına bağlı menkul kıymetler, türevler ve dijital finansal varlıklara yatırım yapabilecek. Ancak bu yatırımların, dijital varlıkların doğrudan transferini içermemesi gerekiyor.

Rusya, Yaptırımları Aşmak İçin Kripto Parayı Benimsiyor

Daha önce Başkan Putin, Bitcoin’in yükselişinin kaçınılmaz bir teknolojik ilerleme olduğunu belirtti. Kripto para birimlerinin, dolara bağımlılığı azaltmak ve yaptırımlara karşı koymak için bir strateji sunduğunu vurguladı. VTB Yatırım Forumu’nda konuşan Putin, dijital para birimlerinin doların ötesinde evrimleşeceğine dair güvenini ifade etti.

Maliyetleri düşürme ve güvenilirliği artırma ihtiyacının, Bitcoin ve benzeri araçların büyümesini sağlayacağını belirten Putin, Rusya’nın finansal politikasında Batı kısıtlamalarını aşmak için kripto para birimlerini benimseme yönünde geniş bir değişime işaret etti.