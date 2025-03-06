Rusya Maliye Bakanlığı yetkilisi, ülke içerisinde kripto para ticareti üzerine olası bir deneyin detaylarını paylaştı. Ancak, deneyin şu an yalnızca Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası’nda tartışma aşamasında olduğunu vurguladı. Bu tartışmalar aylardır devam ediyor.

Rusya Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve Maliye Politikaları Dairesi Başkanı Alexei Yakovlev, Expert RA kredi derecelendirme kuruluşunun düzenlediği bir finans forumunun yan etkinliğinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yakovlev, belirli Rus yatırımcıların ülke içerisinde kripto para ticareti yapmasına izin verecek deneysel bir yasal rejim üzerinde çalışıldığını söyledi.

Herkesi Kapsamıyor

“Süper nitelikli” yatırımcıların ticaret yapması gündemde. Ancak, “süper nitelikli” tanımı henüz net değil. Yakovlev konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Mutlaka bankalar olmak zorunda değil, daha profesyonel piyasa katılımcıları olabilir. Fizikçiler bile olabilir, ancak çok çok yüksek niteliklere sahip olmaları gerekiyor.”

Rusya’da nitelikli bir yatırımcının 12 milyon ruble (yaklaşık 133.111 dolar) değerinde varlığa sahip olması gerekiyor. Ancak bu miktar, gelecek yıl 24 milyon rubleye yükseltilecek.

Yakovlev, hükümete bir öneri sunulmadan önce deneysel bir yasal rejim, süper nitelikli yatırımcılar ve risklerin ortadan kaldırılmasının gerekli olduğunu belirtti. Şu an için bu fikrin emekleme aşamasında olduğunu söyledi.

Yeni Bir Fikir Değil

Rusya, kripto para ticareti konusunu uzun süredir tartışıyor. Temmuz ayında yürürlüğe giren yasayla, uluslararası kripto para ödemeleri deneysel olarak kabul edildi. Bu yasa, “özel nitelikli” yatırımcılar için kripto borsalarının veya başka bir ticaret sisteminin deneysel lisanslanmasını da öngörüyor.

Eylül ayında, Yakovlev’in öncülü olan Maliye Politikaları Dairesi eski Başkanı Ivan Chebeskov, “Deneysel rejimler olmadan bütünleşik bir yaklaşımı tercih ediyoruz çünkü ne kadar deneme yaparsanız yapın, ülke zaten bunu yapıyor,” demişti.

Buna karşılık Yakovlev, 5 Mart’ta yaptığı açıklamada, “Dijital para birimlerinin yerel dolaşıma girmesine izin vermek tamamen farklı bir konu ve çok daha titiz bir çalışma gerektiriyor. Biz de bunu yapıyoruz,” dedi.

Rusya’da vatandaşların kripto para satın alması ve bulundurması yasal, ancak ticaret yapmaları yasak. Kripto para borsaları şu anda Rusya’da faaliyet gösteriyor, ancak yasal bir gri alanda çalışıyorlar. Moskova ve St. Petersburg’daki mevcut borsalarda devlet destekli kripto para borsaları kurulması önerildi.

Uluslararası Ticarette Kripto Para Kullanımı

Blockchain teknolojisinin şeffaflığı nedeniyle, uluslararası kripto ödemelerin yaptırımlardan kaçınmaya yardımcı olmak için zayıf bir seçenek olduğu belirtiliyor. Avukat Alexander Nektorov, Kommersant gazetesine yaptığı açıklamada, “Blockchain üzerindeki işlem zincirini takip etmek ve bazı durumlarda kripto para işlemleri için kullanılan cüzdanın sahibini tespit etmek mümkün olacak,” dedi.

Buna rağmen, Sberbank, VTB ve Alfa-Bank gibi ülkenin önde gelen bankaları, deneye katılma konusunda ilgi gösterdi. Devlete ait Sberbank, yerel kripto ticareti deneyinin bir parçası olmayı da teklif etti.

Rusya Merkez Bankası’nın dijital para birimi (CBDC) de yaptırımları aşmanın bir yolu olarak görülüyor. Ancak CBDC’nin lansmanı ertelendi. Köşe yazarı Taisiya Romanova, RBC’ye yaptığı açıklamada, CBDC’nin “sıklıkla yaptırımlardan kaçınmanın bir yolu olarak görüldüğünü, ancak şu anda bunun için ortak bulunmadığını” söyledi.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Vladimir Kolychev, 4 Mart’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın ABD gibi bir kripto para rezervi oluşturmayı düşünmediğini söyledi. Kripto varlıkların çok volatil olduğunu belirten Kolychev, Ulusal Refah Fonu’nun %40 Çin yuanı ve %60 altından oluştuğunu açıkladı.