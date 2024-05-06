Rusya Devlet Duması Finans Piyasası Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, kripto para madencileri için ve merkez bankası destekli projeler için bazı muafiyetler uygulanmasını önerdi.

Yükselen jeopolitik gerilimler ve ülkeye yönelik sert yaptırımlar devam ederken Rusya’nın Bitcoin gibi kripto para birimlerine katı bir yasaklama getirmeye hazırlandığı ve yalnızca kendi sınırları içerisinde geliştirilen dijital varlıklara izin vereceği bildiriliyor.

Bu gelişme, Rusya’nın kripto paraları düzenlemeye yönelik geniş kapsamlı çabalarının bir parçası. Bu çerçevede yalnızca Rusya merkez bankası tarafından onaylanan madencilere ve projelere faaliyet gösterme hakkı verilecek. Öte yandan Rusya’da bir meclis üyesi, düzenlemelere uygun olmayan kripto para borsalarının ve tezgah üstü (OTC) hizmetlerinin yasaklanacağını söyledi.

Rusya Devlet Duması Finans Piyasası Komitesi Başkanı Anton Gorelki, ülkede kripto para birimlerinin kullanımını tamamen yasaklanmasını desteklemediğini söyledi.

Anton Gorelki Telegram’dan yaptığı paylaşımda söz konusu kripto paraların kullanımını tümden yasaklamayı değil, Rusya’daki yeni kripto para platformlarının kurulmasını düzenlemeyi amaçladığını açıkladı.

Anton Gorelki ayrıca mevcut jeoppolitik gelişmelerin, Rusya’da yasal bir kripto altyapısının kurulmasına duyulan ihtiyacı gösterdiğini belirtti. Gorelki bu tür bir altyapının Rus işletmelerini Batı’nın yaptırımlarına karşı koruyabileceğini söyledi.

Anton Gorelki bu kısıtlamaların gelecekte kaldırılabileceğini ve kullanıcıların yabancı kripto borsalarını ve OTC hizmetlerini kullanmaya devam edebileceklerini ifade etti. Bu gelişmenin Moskova’daki OTC kripto para hizmetlerini nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.

Anton Gorelki’nin bu açıklaması, Rusya Devlet Duması Finans Piyasası Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov’un ülkenin tartışma yaratan kripto para düzenlemesinin rublenin hakimiyetini güçlendirmek için Rusya merkezli olmayan kripto para işletmelerinin kısıtlanmasına ilişkin açıklamasına açıklık getirmiyor.

Anatoly Aksakov, kripto para madenciliğinin Rusya’nın vergi gelirlerine önemli ölçüde katkı sağladığını ve bu nedenle de tasarıda kripto madencilerine ve Merkez Bankası destekli pilot projelere muafiyetler uygulanacağını söylemişti.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ise kripto para düzenlemeleri için çok daha dengeli bir yaklaşım izlenmesi gerektiği görüşünde. Bu kapsamda Siluanov, kripto para birimlerinin hem yerel hem de uluslararası işlemlerde kullanılmasına izin veren bir düzenlemeyi savunuyor.