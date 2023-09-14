Rusya, gelişen hukuk sisteminde merkezsiz finans DAO’larına karşı dostça bir tutum içerisinde.

Yüzölçümüne göre dünyanın en büyük ülkesi Rusya, DAO olarak bilinen merkeziyetsiz otonom organizasyonları yasallaştırmanın ve düzenlemenin yolları üzerinde çalışıyor. Rusya bu hamlesiyle ülkedeki Dijital Finansal Varlıklar (DFA) piyasasına daha fazla likidite çekmeyi amaçlıyor.

Rusya Maliye Bakanlığı Mali Politika Dairesi Direktörü Ivan Chebeskov konuyla ilgili olarak Crypto Summit 2023 etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Rusya DAO’ları Yasallaştırıyor

Rusya, Batı’nın yaptırımları nedeniyle her anlamda zor durumda. Ülke bu nedenle merkeziyetsiz otonom organizasyonları yasallaştırmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Rusya, bu hamlesiyle merkeziyetsizlik ilkesine bağlı kalarak finansal piyasalarına heyecan katmayı amaçlıyor.

DeFi DAO’ları, çeşitli finansal işlemlerin merkezsiz bir şekilde yönetilmesi için blockchain teknolojisini kullanan merkeziyetsiz otonom organizasyonlardır. DeFi DAO’ları kullanıcıların kripto para kredileri, alım satımı, saklanması ve stake edilmesi gibi çeşitli özellikleriyle Rusya’daki finansal piyasalara yeni bir soluk getirecek.

Rusya hükümetinin bu hamlesi, uluslararası yaptırımlar nedeniyle zor durumda olan iç piyasalara daha fazla likidite çekmenin bir yolu olarak kullanılacak. Rusya Maliye Bakanlığı Mali Politika Dairesi Direktörü Ivan Chebeskov Crypto Summit 2023 etkinliğinde şunları kaydetti:

Dijital Finansal Varlıkların (DFA) geliştirilmesini aktif olarak destekliyoruz, ancak Dijital Finansal Varlıkların (DFA) tek başına ‘kalkmayacağını’ biliyoruz; merkeziyetsiz finanstaki mevcut likiditeyi kullanmak için Dijital Finansal Varlıklar (DFA) ile merkezsiz finans dünyası arasında bir bağlantıya ihtiyacımız var.

Rusya Maliye Bakanlığı Mali Politika Dairesi Direktörü Ivan Chebeskov ayrıca şu anda Rusya’nın merkez bankasına kayıtlı 10 kripto para platformunun bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kripto para piyasasının yeniden toparlanacağına dair umutlar hala yüksek. Bu nedenle DAO’ların Rusya’da yasallaştırılması ülkede kripto para piyasasının toparlanma sürecini iyileştirebilir. Chebeskov bu nedenle hem Dijital Finansal Varlıkların (DFA) hem de merkezsiz finans alanının (DeFi) daha aktif bir şekilde geliştirilmesi için DAO’nun yasallaştırılması gerektiğini ifade etti.

Chebeskov, diğer bazı ülkelerin aksine Rusya’da DAO’ların yasallaştırılması için yeni tanımlamalara ihtiyaç duyulmadığını belirtti. Rusya Maliye Bakanlığı Mali Politika Dairesi Direktörü, DAO’ların ülkede yasallaştırılmasının ardından iyi bir performans gösterebileceğine inanıyor.

Rusya Yaptırımlardan Kaçınmanın Yollarını Arıyor

2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından ABD başta olmak üzere birçok büyük ülke, Rusya’ya karşı ciddi ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı. Bu süreçte Rusya hükümeti ve Rus yatırımcılar yaptırımlardan kaçınmak için oldukça yaratıcı yöntemler buldular.

Öyle ki geride bıraktığımız yıl Rusya’nın yaptırımların etkisini azaltmak için kripto paralara yöneleceği iddia edildi. Bununla birlikte 2022 yılının sonlarında Rusya’nın uluslararası ticarette kripto paraları kullanacağına dair söylentiler medyaya yansıdı.