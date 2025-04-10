Rusya Merkez Bankası’nın yayımladığı yeni bir araştırmaya göre, Rus vatandaşlarının kripto varlıklara yaptığı yatırımlar son üç yılda üç katına çıktı. Aynı dönemde, değerli metallere yapılan yatırımlar ise altı kat artış gösterdi. Artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları hem kripto para hem de altın gibi geleneksel güvenli limanlara yönlendiriyor.

Kripto ve Altında Patlama: 2022’den Bu Yana Büyük Artış

Araştırma sonuçlarını paylaşan Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin, hane başına kripto yatırımının medyan seviyesinin 2022’deki 18.000 rubleden 2024’te 45.000 rubleye (yaklaşık 530 dolar) yükseldiğini açıkladı.

Ancak ortalama yatırım miktarı aynı dönemde 245.000 rubleden 189.000 rubleye düştü. Uzmanlar, bu düşüşün daha fazla sayıda yatırımcının kripto piyasasına girdiğini gösterdiğini belirtiyor. Zabotkin, ortalama yerine medyan değerin daha sağlıklı bir gösterge olduğunu vurguladı.

Buna karşılık, altın, gümüş ve platin gibi değerli metallere olan ilgi de tavan yaptı. Fiziksel altın tutmak yerine değerli metal hesaplarına yapılan yatırımların medyanı 6.000 rubleden 38.000 rubleye yükseldi.

Ruslar “Büyüyen Varlıklar”a Yöneliyor

Finam yatırım şirketinden analist Aleksandr Potavin, yatırımcıların “büyüyen varlıklara” yöneldiğini belirterek, Bitcoin ve altının son üç yılda ciddi değer kazandığını ifade etti.

“2025’in ilk çeyreğinde altın fiyatı %18,6 arttı. 2024 sonunda ise altındaki yıllık artış %26’ya yaklaştı.”

Rikom-Trust yatırım şirketi yöneticisi Dmitriy Tselişçev ise altının ons fiyatının halihazırda 3.100 doları aştığını, yıl sonunda ise 3.300 dolar ile 3.500 dolar aralığına ulaşabileceğini tahmin etti.

Kripto Hâlâ Yüksek Riskli

Tselişçev ve Potavin gibi uzmanlar, kripto varlıkların hâlâ yüksek risk içerdiğini vurguluyor. 2022’de Bitcoin’in 16.000 dolara kadar düştüğünü, 2024’te 100.000 doların üzerine çıkarak rekor kırdığını, ancak 2025’te yeniden düştüğünü hatırlattılar.

Potavin ayrıca, yatırımcıların beklentilerini karşılamayan gelişmeler nedeniyle bu yıl kripto para piyasasında devasa kayıpların yaşandığını söyledi:

“Trump’ın yeniden seçilmesi ve kriptoya desteği umut yaratmıştı, ancak beklenen ‘ABD kripto rezervi’ beklentileri karşılamadı.”

Rusya’da Kripto Hâlâ Sınırlı

Rusya’da kripto para yatırımlarının artmasına rağmen, bu varlıklar Rus vatandaşları için resmî olarak hâlâ büyük ölçüde erişilemez durumda. Mart 2025’te, Rusya Merkez Bankası yalnızca ‘nitelikli yatırımcıların’ kripto işlemleri yapabilmesini önermişti.

Bu kategoriye girmek isteyen bireylerin:

100 milyon ruble (yaklaşık 1,2 milyon dolar) değerinde menkul kıymet ve mevduat yatırımı yapmış olması veya

Yıllık gelirinin 50 milyon rubleyi (yaklaşık 600 bin dolar) aşması gerekiyor.

Sonuç olarak Rus yatırımcılar, küresel belirsizlik ortamında hem altın hem de kripto paralara yöneliyor, ancak altın daha yaygın ve güvenli bir tercih olarak öne çıkıyor. Kripto piyasasında yatırımcı sayısı artsa da, yüksek volatilite ve düzenleme eksikliği, bu alandaki riskleri canlı tutuyor.