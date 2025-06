Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht’in cüzdanına aktarılan 300 Bitcoin’in gizemli bir bağışçı tarafından gönderildiği iddiaları çürütüldü. Zincir üstü veriler, BTC’lerin bizzat Ross’un geçmişte kullandığı cüzdanlardan ve merkezi bir mixer aracılığıyla gönderildiğini ortaya koydu.

Bitcoin 2025 etkinliğinde Las Vegas’ta sahneye çıkan Ulbricht’in cüzdanına yaklaşık 31,4 milyon dolar değerinde 300 BTC aktarılması dikkat çekmişti. İlk etapta bu fonların bağış olduğu düşünülse de, zincir üstü dedektif ZachXBT, transferin Ross’un kendi kontrolündeki eski cüzdanlardan geldiğini ortaya çıkardı.

Verilere göre, Bitcoin’ler Jambler isimli merkezi bir mixer aracılığıyla gönderildi. ZachXBT, bu tür mixer’ların gizlilik odaklı kullanıcılar tarafından nadiren tercih edildiğine dikkat çekerek, işlemlerin arkasındaki adreslerin 2014 ve 2019 yıllarından beri hareketsiz olduğunu belirtti. Bu cüzdanların daha önce borsa işlemlerinde kullanıldığı ve hatta birinin uyum kontrolleri sırasında işaretlendiği tespit edildi.

ZachXBT’ye göre iki eski cüzdan, Nisan-Mayıs 2025 döneminde Jambler’a büyük miktarda BTC gönderdi. Bu da 300 BTC’nin kaynağının bizzat Ross olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

“Bağış değil, kendi ‘gizli cüzdanı’ olabilir.” yorumları yapılırken, bazı kullanıcılar Ross’un hapishanedeyken bu işlemi yapmasının mümkün olmadığını savundu. Zach ise bu işlemlerin Ross içerideyken yapılmadığını, dolayısıyla gerçekten dışarıdan bir bağış olabileceğini de kabul etti.

Konuyla ilgili olarak yapılan sosyal medya paylaşımlarında bazı kullanıcılar 300 milyon dolarlık bağış nedeniyle şaşkınlık yaşarken bazıları ise mizahi bir yaklaşım benimsiyor. Bir kullanıcı “Ross’un keyfini çıkarmasına izin verin, nereden geldiği umurumuzda değil.” derken, bir diğeri “30 milyon dolardan bahsediyoruz, tabii ki merak edilir” diyerek karşılık verdi.

Bazı kullanıcılar, Ulbricht’in bu kadar dikkat çeken bir adrese “gizli” Bitcoin’lerini göndermesinin mantıksız olduğunu savundu. Başka bir kullanıcı ise “300 BTC’yi merkezi bir mixer ile göndermek? Bu hâlâ 2012’de kaldığını gösterir” yorumunu yaptı.

