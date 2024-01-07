Paolo Ardoino, Tether’deki yeni pozisyonu, şirketinin gelecek planları, Bitcoin’de yaklaşan blok ödlü yarılanması, spot Bitcoin ETF’leri ve çok daha fazlası hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Kısa bir süre önce CryptoPotato’ya röportaj veren Paolo Ardoino merak edilen soruları yanıtladı. Tether yakın zamanda halka açılacak mı? Yeni CEO’nun Tether için planları neler? Keet io nedir? Bitcoin Lightning ağı neden en iyi BTC ödeme çözümü? Gelin Paolo Ardoino’nun yanıtlarına yakından bakalım.

Paolo Ardoino röportajında eşler arası web konferansı aracı olarak hizmet veren keet io adlı projeden bahsetti. Ardoino sözlerine son verirken Bitcoin’deki blok ödülü yarılanmasına ve spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Tether’deki Son Değişiklikler

Paolo Ardoino bundan yaklaşık 2 yıl önce CryptoPotato’ya ilk röportajını vermişti ve o dönemde Tether’de CTO’luk görevini yürüten Paolo Ardoino, Tether’in halka arzına ilişkin söylentileri yalanlamıştı. Peki geride bıraktığımız 2 yılda neler değişti ya da değişti mi?

2023 yılının Ekim ayında Tether’de CEO’luk pozisyonuna getirilen Paolo Ardoino’ya halka arz konusundaki fikirlerinin değişip değişmediğini sorduk. Paolo Ardoino bu soruya net bir yanıt verdi:

Daha önce de ifade ettiğim gibi, Tether halka açılmayı planlamıyor. Başta gelişmekte olan piyasalardakiler olmak üzere dünya çapında çok çeşitli müşterilere hizmet vermek olan misyonumuza odaklanmaya devam ediyoruz. Biz gayretlerimizin hissedarlarımız için kısa vadeli kârlar elde etmek yerine müşterilerimize değer sunmaya odaklanması gerektiğine inanıyoruz.”

Tether’deki yeni görevi hakkında açıklamalarda bulunan Paolo Ardoino,”Tether’i teknoloji odaklı bir şirkete dönüştürme” konusundaki kararlılığını yineledi ve asıl amacının birçok kilit alanda gerçek dünya ekosistemini geliştirmek olduğunu belirtti. Paolo Ardoino’nun bahsettiği Tether ekosistemi, stabilcoin’lerin ötesinde iletişim, veri, yapay zeka, yenilenebilir enerji ve Bitcoin madenciliği gibi alanlara da uzanıyor.

Tether’de liderlik rolünü üstlenme kararının “stratejik” bir karar olduğunu açıkladı ve ekledi:

Eşler arası iletişim, yenilenebilir enerji, esnek veri depolama ve Bitcoin madenciliği gibi diğer odak alanlarını takip etmek için stabilcoin alanındaki hakimiyetimizi kullanıyoruz. Son birkaç yıldır Tether’in büyüme stratejisine liderlik ettiğim düşünüldüğünde, bu geçiş oldukça doğal bir adımdı.

ABD’de Spot Bitcoin ETF’leri Onaylanacak mı?

Kripto para piyasasında 2023 yılında en çok konuşulan iki konu, yaklaşan blok ödülü yarılanması ve spot Bitcoin ETF’leriydi. Muhtemelen 2024 yılında da spot Bitcoin ETF’leri ve blok ödülü yarılanması en çok konuşulan konular arasında yer almaya devam edecek. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Paolo Ardoino, blok ödülü yarılanmasının tüm piyasa üzerinde olumlu etkiler yaratacağını ifade etti:

2024 yılında gerçekleşecek olan Bitcoin blok ödülü yarılanması, ağın direncini artırarak kripto para ekosisteminin Bitcoin’in sektördeki konumunu sağlamlaştıracak. Tarihsel veriler, Bitcoin’de geçmişte yaşanan blok ödülü yarılanmalarının önemli yükselişleri tetiklediğini gösteriyor.

Paolo Ardoino, blok ödülü yarılanması sonrasında yaşanan fiyat yükselişlerine de değindi. Ardoino, geçmişteki bu hareketliliklerinin arzdaki kıtlık nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Zira blok ödülü yarılanmaları sonucunda Bitcoin ağında blok ödülleri yarı yarıya azaltılıyor.

Paolo Ardoino 2024 yılının Nisan ile Mayıs ayları arasında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanmasının, Bitcoin’e ciddi şekilde fayda sağlayacağı görüşünde. Ardoino’ya göre yarılanma, medyanın ve kurumların Bitcoin’e artan ilgisiyle birleştiğinde varlığın ana akımdaki benimsenmesi arttıracağını öngörüyor.

Bununla birlikte,Paolo Ardoino yatırımcıların yatırım varlıklarına herhangi bir fon tahsis etmeden önce kendi kapsamlı araştırmalarını yapmaları gerektiği konusunda uyardı. Tether’in CEO’su spot Bitcoin ETF’leri konusunda ise şu açıklamayı yaptı:

SEC’in spot bir Bitcoin ETF’sini onaylama ihtimalinin umut verici seviyede olduğuna inanıyorum. Tether’in ihracındaki son artışın da gösterdiği gibi, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e artan ilgisi, piyasanın böyle bir gelişmeye hazır olduğunun göstergesi. Bitcoin ETF’lerinin olası onayı, kurumsal benimsemeyi daha da hızlandırabilir ve kripto alanına daha fazla meşruiyet getirebilir.

Keet Io Nedir?

Paolo Ardoino, Tether’deki CEO’luk görevinin yanı sıra aynı zamanda kurucu ortağı olduğu Keet io’nun da CSO’luk görevini yürütüyor. Ardoino, Keet Io projesini dijital iletişimi yeniden tanımlamayı amaçlayan bir P2P web konferansı aracı” olarak tanımladı.

Ardoino, Keet Io’nun Zoom’a bir alternatif olarak geliştirildiğini ve merkezsiz, sansüre dayanıklı ve kullanıcı dostu bir platform olarak çalıştığını belirtti.

Keet.io, Tether’in desteğiyle uygulama oluşturmaya yönelik bir platform olan Holepunch tarafından kuluçkaya programına alınmıştır. Teknolojimizin temelini, dağıtık ağların oluşturulmasını sağlayan “Holepunch” oluşturmaktadır. Bu ağlar, tek hata noktalarını ortadan kaldırırken, bireylere kendi verileri ve iletişimleri üzerinde sahiplik vermektedir. Veri toplama ve merkezi hizmetlerin sansürlenmesi konusundaki endişeler arttıkça bu, önemli bir paradigma değişikliğini temsil ediyor.

Keet io, 14 Şubat’ta “herkesin kullanması için YouTube ya da Uber gibi popüler uygulamaların P2P versiyonlarını oluşturmasına” olanak tanıyacak ücretsiz, açık kaynaklı bir platform başlatmayı planlıyor.

Proje şimdiden USDT ve Bitcoin Lightning gibi birkaç ödeme seçeneğini bünyesine katmış durumda. Paolo Ardoino konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

İlk olarak, Bitcoin Lightning işlem hızı açısından önemli bir avantaj sunuyor. Bitcoin ödemeleri konusunda Lightning Network, şu anda en iyi ölçeklenebilirlik katmanıdır ve Keet gibi gerçek zamanlı bir iletişim uygulaması için uygun olan gerçek zamanlı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. İkinci olarak, Bitcoin Lightning maliyet verimliliği de sağlar. Geleneksel zincir üstü işlemler bazen yüksek ücretler içerebilir ve bu da kullanıcılar için caydırıcı olabilir. Lightning Ağından yararlanarak bu maliyetleri en aza indirebilir ve kullanıcılarımız için daha cazip bir seçenek haline getirebiliriz. Son olarak, Bitcoin Lightning kullanımı, merkezsizliği teşvik etme taahhüdümüzle de uyumlu. Keet.io, eşler arası teknoloji ilkeleri üzerine inşa edilmiş olup, kullanıcının güçlendirilmesini ve sansüre karşı direnci vurgulamaktadır. Kendisi de eşler arası bir ağ olan Bitcoin Lightning, değer yargılarımıza çok iyi uymaktadır.