Ronin ekibi MEV saldırısını incelemek için faaliyetlerini durdurdu.

Ethereum Sanal Makinesi (EVM) uyumlu P2E oyun blockchain’i Ronin Network, iki yılda ikinci kez siber saldırıya uğradı. Saldırganlar protokolden 11 milyon dolar çaldı.

Blockchain güvenlik şirketi PeckShield, bir MEV botunun Ronin Bridge’den 11,33 milyon dolar değerinde Ether (ETH) ve USD Coin (USDC) çektiğini açıkladı. PeckShield, hack’in gerçek saldırganlar tarafından yapılmış olmasının yanı sıra, beyaz şapkalı hacker’ların işi de olabileceğini değerlendiriyor.

Ronin’den 11 Milyon Dolar Çalındı

İlk işlemde MEV botu, protokol köprüsünden 9,33 milyon dolar değerinde 4 bin ETH’yi kendi adresine çekti. Bot, ikinci işlemde ise 2 milyon dolarlık USDC çaldı ve bunları Uniswap V3’te 796 Wrapped Ether’e (WETH) çevirdi.

PeckShield’ın duyurusundan kısa süre sonra, Ronin’in geliştiricisi Sky Mavis’in kurucu ortağı Aleksander Leonard Larsen, protokol ekibinin faaliyetleri durdurduğunu açıkladı. Ekip beyaz şapkalı hackerlardan gelecek raporu bekliyor.

Larsen’e göre Ronin Bridge’de mevcut durumda 850 milyon dolardan fazla değerde kripto para tutuluyor ve bunların hepsi güvendi. Kurucu ortak, soruşturma tamamlanır tamamlanmaz saldırıyla ilgili daha fazla bilgi verileceğini belirtti.

Ronin Yine Saldırı Altında

Blockchain protokolüne düzenlenen son saldırı, topluluğu iki yıl önce yaşananların tekrarlandığı konusunda endişelendirdi. Ronin Network Mart 2022’de de siber saldırıya uğramış ve yine protokol köprüsünden 620 milyon dolar çalınmıştı. Saldırı, kripto tarihinin en büyük siber saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Sky Mavis saldırganlara çaldıklarını iade etmeleri karşılığında 1 milyon dolar teklif etti. Ancak Kuzey Kore merkezli hack grubu Lazarus Group oldukları ortaya çıkan saldırganlar, çaldıklarını dağıtmaya başladı. Lazarus, çaldığı ETH ve USDC’leri merkezi borsalar ve kripto karıştırma hizmeti Tornado Cash gibi platformlara aktardı.

Saldırıda büyük bir darbe alan Ronin ağı, etkilenen kullanıcıların zararlarını karşılama konusunda zorlandı. Protokol köprüsü saldırıdan ancak üç ay sonra gerçekleştirilen hard fork ile yeniden başlatıldı.