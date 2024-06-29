Efsaneci futbolcu Ronaldinho Gaúcho, kripto para alanına geri dönebileceğinin sinyalini verdi. Futbolcu, 23 Haziran’da X üzerinden paylaştığı gönderisinde varlık sınıfının “ana akımlaşma zamanının geldiğini” söyleyerek, takipçilerini kendisine katılmaya davet etti.

Fakat bu duyuru coşkuyla karşılanmadı. ZachXBT’nin başı çektiği topluluk, çağrıya tepki ve şüpheyle yaklaştı.

Ronaldinho’nun Geri Dönüşü Tartışmalı Oldu

Ronaldinho’nun amacını sorgulayan ZachXBT, kripto alanına aniden yeniden girmesinin altında mali zorlukların olduğunu düşünüyor. Futbolcunun gönderisini yanıtlayan ZachXBT, şöyle sordu:

Bunu yeniden iflas ettiğin şeklinde mi anlamalıyız? Unuttuysan, yıllardır pump and dump yaptığın kripto projelerinin listesi.

Yorumcunun paylaştığı gönderide Ronaldinho’nun dahil olduğu kripto projelerinin listesi bulunuyor. Listede Baby Doge, Atari Chain, Lord Society NFT ve World Cup Inu (WCI) gibi çok sayıda memecoin yer alıyor.

Is this a translation for you are bankrupt again? In case you forgot here are all of the crypto projects you pump and dumped over the years. pic.twitter.com/VvVRQR6tKt — ZachXBT (@zachxbt) June 24, 2024

Futbolcunun kripto alanına ilk kez dahil olması da tartışmaları beraberinde getirmişti. “18kRonaldinho” adlı, Ronaldinho’nun da elçi olarak yer aldığı bir proje, saadet zinciri olmak ve yatırımcıları 61 milyon dolar dolandırmak ile suçlanıyor.

Proje, en az 30 dolarlık dijital para yatırımı yapanlara günlük yüzde 2 gibi gerçekçi olmayan faiz oranları vadediyordu. Futbolcu ise projede yer almasına rağmen, daha sonra mahkemede bunu reddetti ve fotoğrafının izni olmadan kullanıldığını öne sürdü

Ronaldinho, başka projelerde de yer aldı. Şubat 2022’de Graph Blockchain’in alt kuruluşu olan New World Inc.’in elçisi oldu ve Instagram’daki 77 milyon takipçisine NFT deneyimlerini tanıtmaya başladı. Aynı yıl merkeziyetsiz borsa P00LS ile kendi token’ı RON’u piyasaya sürmek üzere iş birliği yaptı.

Kripto paralar ile ilgilenmeye başlayıp başı derde giren birçok ünlü isim bulunuyor. Caitlyn Jenner, Andrew Tate ve David “Davido” Adeleke gibi birçok ünlü, tanıtımını yaptığı ve aslında değersiz olan projelerin değerini şişirerek kâr sağlamak ile suçlandı.