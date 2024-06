Efsaneci futbolcu Ronaldinho Gaúcho, kripto para alanına geri dönebileceğinin sinyalini verdi. Futbolcu, 23 Haziran’da X üzerinden paylaştığı gönderisinde varlık sınıfının “ana akımlaşma zamanının geldiğini” söyleyerek, takipçilerini kendisine katılmaya davet etti.

Fakat bu duyuru coşkuyla karşılanmadı. ZachXBT’nin başı çektiği topluluk, çağrıya tepki ve şüpheyle yaklaştı.

Ronaldinho’nun amacını sorgulayan ZachXBT, kripto alanına aniden yeniden girmesinin altında mali zorlukların olduğunu düşünüyor. Futbolcunun gönderisini yanıtlayan ZachXBT, şöyle sordu:

Yorumcunun paylaştığı gönderide Ronaldinho’nun dahil olduğu kripto projelerinin listesi bulunuyor. Listede Baby Doge, Atari Chain, Lord Society NFT ve World Cup Inu (WCI) gibi çok sayıda memecoin yer alıyor.

Is this a translation for you are bankrupt again?

In case you forgot here are all of the crypto projects you pump and dumped over the years. pic.twitter.com/VvVRQR6tKt

— ZachXBT (@zachxbt) June 24, 2024