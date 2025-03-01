Efsanevi futbolcu Ronaldinho, kendi adını taşıyan sahte memecoin’lere karşı takipçilerini uyardı. Geçmişte milyonlarca dolarlık bir dolandırıcılığa karışan Ronaldinho’nun bu uyarısı, karışık tepkilere yol açtı.

Hey guys! Keep an eye out for fake memecoins with my name around here. Remembering that I don't have any official tokens yet… 👀

For the entire crypto community: stay tuned because very soon we will have big news here! 🤙🏾 — Ronaldinho (@10Ronaldinho) February 27, 2025

Ronaldinho olarak tanınan Brezilyalı futbol yıldızı Ronaldo de Assis Moreira, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda takipçilerini sahte memecoin’lere karşı uyardı. 2005 yılında Ballon d’Or ödülünü kazanan Ronaldinho, şimdiye kadar memecoin çıkarmadığını doğruladı. Ronaldinho şunları kaydetti:

“Kripto topluluğuna: Dikkatli olun, çünkü çok yakında burada büyük haberlerimiz olacak!”

Bu açıklama, Ronaldinho’nun kısa süre içerisinde kendi memecoin’ini piyasaya sürebileceğinin bir işareti olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla paylaşım, kripto para topluluğunda karışık tepkilere yol açtı.

Bazıları Ronaldinho’nun Bitcoin satın aldığını açıklayabileceğini öngörürken bazıları ise merkeziyetçi bir proje başlatıp sonunda yatırımcıları mağdur edeceğinden endişe ediyor. Son dönemde Donald Trump, Andrew Tate ve Iggy Azalea gibi ünlü isimler tarafından desteklenen birçok memecoin piyasaya sürülmüş, ancak çoğu kısa sürede büyük değer kaybetmişti.

I assume the big news is that you bought Bitcoin instead of launching your own memecoin, because you’d like to protect retail crypto users and are not after money. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) February 28, 2025

Ronaldinho’nun Kripto Geçmişi: 60 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık

Ronaldinho, kripto sektörüne yaklaşık üç yıl önce giriş yaptı. 2022 yılında NFT projeleri geliştiren Graph Blockchain’in bir yan kuruluşu olan New World Inc. ile iş birliği yaparak elçileri arasında yer aldı.

Ancak 2023 yılında Brezilya makamları, Ronaldinho’nun 18kRonaldinho adlı bir kripto dolandırıcılığına karıştığını iddia ederek futbolcuyu soruşturma altına aldı. Yatırımcılar, bu projeye 60 milyon doların üzerinde para yatırdıklarını ancak vaat edilen kazançları alamadıklarını belirtti.

Ronaldinho, bu projeyle hiçbir bağlantısı olmadığını ve adının izinsiz kullanıldığını savundu. Kendini de bir mağdur olarak tanımlayan eski futbolcu, yasal süreçler devam ederken kripto projelerine olan ilgisini sürdürüyor.

Ronaldinho’nun yakında açıklayacağı “büyük haberin” ne olduğu henüz bilinmiyor. Ancak geçmişteki dolandırıcılık iddiaları göz önüne alındığında, takipçileri ve kripto para topluluğu bu açıklamaya temkinli yaklaşıyor.