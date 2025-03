Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho Gaúcho, kendi memecoin’ini piyasaya sürdü. STAR10 adı verilen memecoin, BNB Smart Chain’de başlatıldı ve ilk işlem gününde 20 milyon doların üzerinde likiditeye ulaştı.

Balina olarak tabir edilen büyük yatırımcıların arzın %80’inden fazlasının kontrolünü ele geçirmesi, projeye yönelik güveni sarstı. Öte yandan STAR10’un akıllı sözleşmesinin merkezi müdahalelere elverişli olması da yatırımcıları tedirgin ediyor.

İlk piyasaya sürüldüğünde 0,001 dolar seviyesinde işlem gören STAR10, hızla 0,38 dolara kadar yükseldi ve sonrasında 0,27 dolara geriledi.

STAR10 ilk 10 saatlik süreçte PancakeSwap borsasında 9.335 yatırımcı tarafından satın alındı. Bir yatırımcı hızlı davranarak STAR10 yatırımından 1,5 milyon dolar kâr elde etti. Balinaların projeye piyasaya sürülür sürülmez STAR10’un arzının büyük bir bölümünü kontrol etmesi, içeriden öğrenenlerin ticareti (insider trading) şüphelerini arttırdı.

Ronaldinho’nun memecoin projesi STAR10’un akıllı sözleşmesini inceleyen uzmanlar, token geliştiricisinin kullanıcı bakiyelerini iptal etme ve tokenları yakma yetkisine sahip olduğunu tespit etti. Bu tür kontrol mekanizmaları kripto paraların merkezsiz yapısına aykırı olduğu için büyük tepki topladı. Ronaldinho’nun ekibi gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yayınladı:

Binance kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao’nun da bu konu hakkında uyarıda bulunması üzerine STAR10 fiyatı yeniden 0,30 doların üzerine yükseldi.

This post is NOT an endorsement. It's a security reminder and disclaimer. (中文👇)

@10Ronaldinho's STAR10 coin was launched on @BNBChain EXCLUSIVELY.

Other chains' coins are fake. Beware of scammers.

Meme coins are highly volatile, and recent volumes have decreased… https://t.co/RVxHT5tStI

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 3, 2025