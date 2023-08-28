Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Ronaldinho, kripto para dolandırıcılığından suçlanıyor.

Ronaldinho olarak tanınan Ronaldo de Assis Moreira hakkında kripto para dolandırıcılığına karıştığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ronaldinho’nun 30 Ağustos’ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak ifade vermesi amacıyla mahkemeye çağrılan Ronaldinho, duruşmaya katılmadı ve bu konuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmadı.

Ronaldinho Bu Hafta Hakim Karşısına Çıkacak

Bir zamanlar FC Barcelona, AC Milan ve Brezilya milli futbol takımlarında top koşturan efsanevi futbolcu Ronaldinho’nun kripto para dolandırıcılığının bir parçası olduğundan şüpheleniliyor. Ronaldinho’nun, dolandırıcılık odaklı 18kRonaldinho adlı bir kripto para projesinde rol oynadığından şüpheleniliyor.

18kRonaldinho adlı ponzi şeması, platform aracılığıyla kripto paralara yatırım yapanlara günde %2’lik sahte kâr vaadinde bulunuyordu. Ronaldinho, başlangıçta saat ve mücevher satan 18kRonaldinho adlı bu kuruluşun elçilerinden biri olduğu tahmin ediliyordu.

2005 yılında futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d’Or’u kazanan Ronaldinho, bu projedeki rolu hakkında ifade vermesi için mahkemeye çağrıldı. Ancak ilginç bir şekilde Ronaldinho şimdiye kadar mahkemeye çıkmadı.

Rio de Janeiro federal milletvekili Áureo Lídio Moreira Ribeiro, yetkililerin Ronaldinho’yu 30 Ağustos’ta ifade vermesi için mahkemeye çağırdığını açıkladı. Ribeiro, Ronaldinho’nun kendi isteğiyle mahkemeye gelmemesi halinde hakkında zorla getirme kararı çıkarılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ronaldinho’nun avukatları ise müvekkillerinin bu dolandırıcılığın kurbanlarından biri olduğu konusunda ısrar ediyor. Avukatlarına göre 18kRonaldinho adlı proje, daha fazla insanı dolandırmak için Ronaldinho’nun adını yasadışı bir şekilde kullandı.

Konuyu mahkemeye taşıyan mağdur yatırımcılar, 18kRonaldinho adlı ponzi şemasının yol açtığı maddi ve manevi zararlar için 300 milyon reais (yaklaşık 61 milyon dolar) talep etti.

Ronaldinho ve Kripto Paralar

Ronaldinho’nun kripto paralarla olan ilişkisi dolandırıcılık odaklı 18kRonaldinho projesinden çok daha öncesine dayanıyor. Ronaldinho geride bıraktığımız yılın Şubat ayında Graph Blockchain’in yan kuruluşu New World Inc. ile ortaklık kurdu ve projenin marka elçisi oldu.

Gülümsemesi, rakiplerine gösterdiği saygı ve şık çalımlarıyla tanınan Ronaldinho’nun çok büyük bir hayran kitlesi var. Brezilyalı sambacının Instagram’da yaklaşık 75 milyon takipçisi bulunuyor.

Ronaldinho 2022 yılında ayrıca RON adlı kendi kripto para birimini piyasaya sürmek için merkezsiz kripto para borsası P00LS ile ortaklık kurmuştu.