RollerCoin, kullanıcılarının oyun oynayarak BTC kazanabileceği ilk çevrimiçi madencilik oyunu olduğunu iddia ediyor. Bu yazımızda RollerCoin platformuna yakından bakacağız.

RollerCoin Nedir?

RollerCoin, kullanıcıların arkadaşlarıyla yarışarak BTC kazanabileceği bir play-to-earn (P2E) kripto madencilik oyunudur.

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Kullanıcılar oyun aracılığıyla Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Solana (SOL), BNB, MATIC ve PEPE gibi kripto para ödülleri kazanabilir. Resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre oyunun 2 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Ancak kripto para piyasası ve oyna kazan alanı dolandırıcılıklarla dolu. Bu nedenle “RollerCoin yasal mı, dolandırıcılık mı?” gibi sorular merak ediliyor.

RollerCoin Özellikleri ve Fırsatları

Web sitesinde yer alan bilgilere göre platformunun özellikleri ve kullanıcılarına sunduğu fırsatlar şu şekilde:

Özelleştirilebilir Karakterler: Avatarınızı gerçek hayattaki size benzetecek şekilde tasarlayabilir veya favori fantastik karakterinizi yaratabilirsiniz.

Avatarınızı gerçek hayattaki size benzetecek şekilde tasarlayabilir veya favori fantastik karakterinizi yaratabilirsiniz. Çeşitli Mini Oyunlar: Oyunda Tetris, Mario Bros ve Space Invaders gibi 80’lerin klasiklerinden ilham alan mini arcade oyunlar sunar.

Oyunda Tetris, Mario Bros ve Space Invaders gibi 80’lerin klasiklerinden ilham alan mini arcade oyunlar sunar. Sekiz Kripto Parayı Destekliyor: BTC, ETH, DOGE, SOL, BNB, MATIC, SHIB ve PEPE madenciliği yapabilirsiniz.

BTC, ETH, DOGE, SOL, BNB, MATIC, SHIB ve PEPE madenciliği yapabilirsiniz. Yerel Token: Oyunda ilerlemek ve hash gücünüzü artırmak için sanal madencilik ekipmanları, ganimet kutuları ve skinler alabilirsiniz.

Oyunda ilerlemek ve hash gücünüzü artırmak için sanal madencilik ekipmanları, ganimet kutuları ve skinler alabilirsiniz. Referans Programı: Referans kodları ile referansınız olan kullanıcıların madencilik kazançlarının %25’ini ve oyun içi satın alımlarının %15’ini kazanabilirsiniz.

Referans kodları ile referansınız olan kullanıcıların madencilik kazançlarının %25’ini ve oyun içi satın alımlarının %15’ini kazanabilirsiniz. Hızlı Çekimler: Madenciler genellikle paralarını 24 saat içinde alır.

Madenciler genellikle paralarını 24 saat içinde alır. Retro Tarzı: Modern ve 80’lerin sanat tarzlarını harmanlayarak eşsiz bir oyun deneyimi sunar.

RollerCoin Nasıl Çalışır?

Oyunun resmi web sitesinde şu ifadeler yer alıyor:

Kısacası, zor şeyleri çıkardık ve eğlenceyi koruduk. Kendi madencilik veri merkezinizi kurun ve geliştirin, madencilik gücünüzü artırmak için yükseltmeler ve ince ayarlar yapın ve arkadaşlarınızla rekabet edin. Gerçek dünya kurulumu yok, zorluk yok – sadece kaydolun, giriş yapın, karakterinizi özelleştirin ve gitmeye hazırsınız.

RollerCoin bir kripto madencilik simülatörü oyunudur. Kullanıcılar bu play-to-earn oyununda, görevleri tamamlayarak, reklam izleyerek ve sanal madencilik donanımları biriktirerek üretim güçlerini arttırır. Kullanıcılar her on dakikada bir oyun içi hashrate’lerine orantılı olarak blok ödülleri kazanır.

Oyunun ekonomisi oyun içi satın alımlarına ve reklam gelirlerine dayanıyor. Oyun bu gelirlerin bir kısmını, tıpkı madencilik yapıyorlarmış gibi oyuncularına dağıtıyor. Oyun ayrıca platformun yerel token’ı RLT’nin değer kazanması sonucu da gelir elde ediyor.

RollerCoin Yasal mı?

Evet, RollerCoin, ücretsiz bir şekilde kripto kazandıran en popüler oyunlardan biridir. Oyunun bağımsız derecelendirme platformu Trustpilot’ta 1.361 değerlendirmeyle 5 üzerinden 4 puanı bulunuyor. Her ne kadar RollerCoin’e dair olumlu yorumlar bulunsa da birçok olumsuz yorumun bulunduğunu da aklınızdan çıkarmayın.

RollerCoin ile kayda değer kazanç elde etmek isteyen kişilerin sanal madencilik techizatları alması gerekiyor. Bu, oyunun dezavantajlarından biri. Trustpilot platformunda RollerCoin için yapılan bazı yorumlar şu şekilde:

Naplech: RollerCoin oyununu 2021’de oynamaya başladım. Başlangıçta her şey yolundaydı, kazandığım Satoshi’yi çektim. Ancak, Satoshi’mi ikinci kez çekmek istediğimde, ilk 10 gün boyunca hiçbir şey olmadı ve ardından dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle yasaklandım. Oleg: Söz verdiğim gibi kripto para çekebildim ancak bir sorun olduğunda müşteri hizmetlerinin size geri dönmesi bir veya iki hafta sürebiliyor. Sanırım en hızlı yanıt verdikleri süre birkaç gündü ve bu da acil bir sorunum olursa beni endişelendiriyor. SmoukieX: Bu güzel ve yenilikçi bir site. Kripto madenciliği yapmayı deneyebileceğiniz ve birçok oyun oynayabileceğiniz ve birçok ilginç etkinlik yapabileceğiniz yer. Akash: Rollercoin’i neredeyse 3 yıldır kullanıyorum ve oyun oynamak ve kripto kazanmak için ücretsiz yasal kripto para birimi kazanma sitesi olduğunu garanti edebilirim. birçok para çekme işlemi yaptım ve her zaman başarılı bir şekilde ödendi. son zamanlarda para çekiyorum ve yine başarılı oldum, bu yüzden btc, eth, litecoin, doge ve daha pek çok kripto kazanmak istiyorsanız, Rollercoin en iyi şeydir.

Sonuç

RollerCoin oyunlarını oynayarak biraz kripto kazanabilirsiniz, ancak sanal madencilik teçhizatlarına büyük bir yatırım yapmadan ve yüksek düzeyde aktif olmadan büyük ödüller kazanamazsınız. Bu nedenle amacınız kripto kazanmaksa daha farklı seçeneklere yönelebilirsiniz.

Bununla birlikte retro 8-bit estetik tarzında oyun oynamayı seviyor ve kripto para madenciliği konseptiyle ilgileniyorsanız, bu oyun ilginizi çekebilir.