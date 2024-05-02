Roger Ver geride bıraktığımız hafta sonu İspanya’da tutuklandı.

Bitcoin Jesus olarak tanınan Roger Ver, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yaklaşık 50 milyon dolarlık vergi kaçırmakla suçlanıyor.

ABD Adalet Bakanlığı’nın yaptığı resmi açıklamaya göre Roger Ver hakkındaki iddianame 29 Nisan’da açıklandı ve hafta sonu İspanya’da tutuklanması emredildi.

Roger Ver Vergi Kaçırmakla Suçlanıyor

İddianameye göre Roger Ver 2011 ile 2017 yılları arasında bilgisayar ve ağ ekipmanı şirketleri MemoryDealers Inc. ve Agilestar Inc. aracılığıyla sahte vergi beyannamesi vermek, posta dolandırıcılığı yapmak ve vergi kaçırmakla suçlanıyor.

2011 yılında hem kendisi ve hem de şirketleri aracılığıyla BTC satın almaya başlayan Roger Ver, kripto para topluluğunda Bitcoin Jesus lakabıyla ün kazandı.

Roger Ver ve şirketleri Şubat 2014 itibariyle, her biri yaklaşık 871 dolar karşılığında çeşitli kripto borsalarında işlem gören yaklaşık 131.000 BTC satın aldı. Bu Bitcoin’lerin yaklaşık 73.000 BTC’lik kısmının MemoryDealers ve Agilestar’a ait olduğu, geri kalanının ise Ver’e ait olduğu iddia ediliyor.

2014 yılında Roger Ver ABD vatandaşlığından vazgeçti ve Karayip ülkesi St. Kitts ve Nevis’te bir vatandaşlık aldı. ABD Adalet Bakanlığı, Roger Ver’in sahip olduğu BTC’ler de dahil olmak üzere varlıklarının satışından elde ettiği sermaye kazançlarını bildiren vergi beyannameleri vermesini gerektirdiğini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı’nın iddianamesine göre Roger Ver’in mal varlıklarının adil piyasa değerini bildirmesi ve sermaye kazançları üzerinden bir çıkış vergisi ödemesi gerekiyordu. ABD Adalet Bakanlığı, Roger Ver’in bunu yapmak yerine resmi makamlara yanıltıcı bilgiler verdiğini ve sahip olduğu BTC miktarını gizlediğini belirtiyor.

Roger Ver ABD’ye İade Edilecek

Roger Ver, MemoryDealers ve Agilestar’a değer biçmek için ve ABD vatandaşlığından çıkmak için 2014 yılında bir hukuk firmasıyla çalışmaya başladı. İddianameye göre Roger Ver sahte vergi beyannamelerinin doldurulmasında hukuk firmasına ve değerleme uzmanına yardım etti. Raporlar ayrıca Roger Ver’in BTC sahibi olduğuna dair hiçbir belgenin olmadığını gösteriyor.

2017 yılında şirketlerindeki toplam 70.000 BTC’yi ele geçireren Roger Ver, bunların büyük bir kısmını 240 milyon dolar karşılığında sattı.

ABD Adalet Bakanlığı, vatandaş olmasa dahi Roger Ver’in işlemleri İç Gelir Servisi’ne bildirmek ve hala ABD şirketleri oldukları için şirketlerinin temettüleri üzerinden vergi ödemek zorunda olduğunu söyledi. Roger Ver ise bunların hiçbirini yapmadı.

Roger Ver kısa bir süre içerisinde yargılanmak üzere ABD’ye iade edilecek.