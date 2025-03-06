Robinhood, mobil uygulaması üzerinden iki gün sürecek bir bilgi yarışması düzenleyerek katılımcılara toplamda 2 milyon dolar değerinde Bitcoin ve Dogecoin kazanma şansı sundu.

Yarışmanın ilk günü, ABD’de uygun kullanıcılar için bugün Türkiye saatiyle 23:45’te başladı. Yarışmada finans, ekonomi ve kripto para konularında 12 çoktan seçmeli soru yer aldı. Kullanıcılara her soru için yanıt vermeleri adına 10 saniye süre tanındı.

Toplam ödül havuzu her gün için 1 milyon dolar olarak belirlendi. Günlük ödülü kazanabilmek için tüm soruları doğru cevaplamak gerekiyordu. Ancak eğer kimse tüm soruları doğru yanıtlayamazsa, en fazla doğru cevabı verenler ödülü paylaşacaktı.

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Yarışmanın ikinci günü, 6 Mart’ta saat 23:45’te yalnızca Robinhood Gold üyeleri için gerçekleştirilecek. Platform, her kullanıcının yalnızca bir kez katılım göstermesi gerektiğini vurguladı.

Bu bilgi yarışması, yalnızca Android ve iPhone kullanıcıları için en güncel Robinhood mobil uygulaması üzerinden oynanabiliyor.

Robinhood, yarışma kazananlarını beş gün içinde e-posta yoluyla bilgilendireceğini ve kazananların ödüllerini bir ay içinde talep etmeleri gerektiğini açıkladı. Ayrıca, kripto ödülleri hesaba aktarılırken piyasa fiyatının geçerli olacağını belirtti.

2 Milyon Dolarlık Kripto Yarışması Teknik Sorunlarla Gölgelendi

Büyük ilgi gören ve heyecan yaratan yarışma, birçok katılımcı için hayal kırıklığına dönüştü. Bitcoin ve Dogecoin ödüllerinin binlerce dolar değerinde olması nedeniyle yarışmaya büyük ilgi vardı. Ancak yarışma, teknik aksaklıklar nedeniyle sosyal medyada özellikle X platformunda yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Daha ilk soruda, birçok kullanıcı uygulamanın hata verdiğini belirtti. “@DocHodliday” adlı bir kullanıcı, “Birinci soru geldi, Tesla’yı işaretledim ama yanlış dedi. Anlam veremedim! Gold üyesiyim ve üçüncü kez böyle bir şey yaşıyorum, bu gerçekten can sıkıcı.” şeklinde tepki gösterdi.

Benzer şikayetler diğer katılımcılardan da geldi. Bazıları uygulamanın kendilerini yarışmaya hiç sokmadığını, bazılarının ise en güncel sürümü kullanmalarına rağmen yarışmayı göremediğini ifade etti. Bir katılımcı, giriş yaptığı halde quizin kendisine görünmediğini belirtti.

Yarışma Tek Seferlik Olabilir

Robinhood, kullanıcılarını ödüllendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemesiyle bilinse de bu bilgi yarışması platform için bir ilk oldu. Bu nedenle yaşanan teknik aksaklıklar göz önüne alındığında, Robinhood’un ileride benzer etkinlikler düzenleyip düzenlemeyeceği belirsiz.

Robinhood’un Ürün Başkan Yardımcısı Dheerja Kaur, etkinliğin düzenli olarak yapılacağına dair bir taahhütleri olmadığını, ancak yarışmanın nasıl sonuçlanacağını gözlemlediklerini söyledi.