Donald Trump’ın ABD Başkanlık seçimlerini kazanması halinde SEC’in bir sonraki başkanı Robinhood’un Baş Hukuk Sorumlusu Dan Gallagher olabilir.

2024 ABD seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Seçimi Donald Trump’ın kazanması halinde SEC Başkanı olarak atabilecek isimler arasında Robinhood’un Baş Hukuk Sorumlusu Dan Gallagher öne çıkıyor.

Politico’da yer alan bir rapora göre eski üst düzey düzenleyiciler, lobiciler ve menkul kıymetler avukatları Gallagher’ın SEC Başkanlığı için en uygun aday olduğunu düşünüyor.

🚨BREAKING: Sources inside the Trump campaign are saying that Robinhood's Chief Legal Officer Dan Gallagher will replace Gary Gensler as SEC Chair under Trump. A Trump victory would ensure a massively pro-crypto shift in regulation to the likes of which we’ve never seen before. pic.twitter.com/WtH7PbtGxm — Steven Steele (@MrStevenSteele) October 7, 2024

Talkshow sunucusu Steven Steele, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde kripto paraların ABD’deki geleceği konusunda büyük bir değişim yaşanabileceğini belirtti. Steele açıklamasında şu ifadeye yer verdi:

“Trump’ın zaferi, kripto düzenlemelerinde daha önce hiç görmediğimiz kadar büyük bir dönüşümü garantiler.”

Gary Gensler’ın Kripto Para Sektörüyle Savaşı

Robinhood’un yöneticisi ve eski SEC yetkilisi Gallagher, SEC Başkanı olarak atanması halinde bazı zorluklarla karşı karşıya kalabilir. Zira Gary Gensler yönetimidenki SEC, kripto para operasyonları nedeniyle Robinhod’a dava açmayı değerlendiriyor.

Gallagher ise SEC’in ABD’deki şirketlerin kripto para operasyonlarına yönelik attığı adımlara itiraz etti. Gallagher, ABD’de yerleşik şirketlerin küresel şirketlere kıyasla çok daha az sayıda kripto para projesini listelediğini ve staking, kripto para kredi tabanlı kredi hizmetleri sunmadığını belirtti:

“Kazançlarımızdan feragat ederek dikkatli davrandık ve bu bizi benzersiz bir konuma getiriyor. İyi adamlara saldırmak kötü bir politika.”

Gallagher ayrıca Gary Gensler’e saygı duyduğunu ve görüşlerine katılmadığını belirterek SEC’in kripto para düzenlemelerine yönelik sert tutumunu eleştirdi:

“Son birkaç yılda SEC Başkanı ben olsaydım, kripto para sektörünün talep ettiği düzenleyici çerçeveyi çoktan uygulamaya koyardım.”

SEC Başkanı olarak atanabilecek isimler arasında Dan Gallagher’ın yanı sıra eski Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Başkanı Chris Giancarlo, eski SEC Genel Danışmanı Robert Stebbins ve SEC komisyoneri Hester Peirce de yer alıyor.

ABD’de seçimler yaklaşırken Polymarket’e göre Donald Trump, rakibi Kamala Harris karşısında %54’e %45,4 ile öne geçmiş durumda.

Trump's lead is up to 8.6% in the odds today. He's nearing his biggest lead since Kamala Harris entered the race. pic.twitter.com/PpJtjyxnZ0 — Polymarket (@Polymarket) October 7, 2024