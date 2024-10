Donald Trump’ın ABD Başkanlık seçimlerini kazanması halinde SEC’in bir sonraki başkanı Robinhood’un Baş Hukuk Sorumlusu Dan Gallagher olabilir.

2024 ABD seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Seçimi Donald Trump’ın kazanması halinde SEC Başkanı olarak atabilecek isimler arasında Robinhood’un Baş Hukuk Sorumlusu Dan Gallagher öne çıkıyor.

Politico’da yer alan bir rapora göre eski üst düzey düzenleyiciler, lobiciler ve menkul kıymetler avukatları Gallagher’ın SEC Başkanlığı için en uygun aday olduğunu düşünüyor.

🚨BREAKING: Sources inside the Trump campaign are saying that Robinhood's Chief Legal Officer Dan Gallagher will replace Gary Gensler as SEC Chair under Trump.

A Trump victory would ensure a massively pro-crypto shift in regulation to the likes of which we’ve never seen before. pic.twitter.com/WtH7PbtGxm

— Steven Steele (@MrStevenSteele) October 7, 2024