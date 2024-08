Kripto para meraklısı Brett Hall kısa bir süre önce yaptığı X paylaşımında Robinhood’un 2025 yılının başlarında XRP’yi listeleyebileceğini söyledi.

Hall, bu potansiyel listelemenin, Robinhood’un büyük bir kripto para borsası olan Bitstamp’ı satın alacağına dair söylentilerle bağlantılı olabileceğini belirtti. Bu spekülasyon doğru çıkarsa, XRP için önemli bir dönüm noktası olabilir ve dijital varlığı geniş bir perakende yatırımcı kitlesiyle tanıştırabilir.

🚨: Hold onto your digital wallets, folks! Rumor has it that #XRP might be making its grand entrance on Robinhood's stage by early 2025, thanks to their upcoming acquisition of Bitstamp. If true, this could be the blockbuster event that introduces XRP to millions of new investors… pic.twitter.com/hIMfp1QZBX

— Brett Hill (@Brett_Crypto_X) August 10, 2024