Kripto para meraklısı Brett Hall kısa bir süre önce yaptığı X paylaşımında Robinhood’un 2025 yılının başlarında XRP’yi listeleyebileceğini söyledi.

Hall, bu potansiyel listelemenin, Robinhood’un büyük bir kripto para borsası olan Bitstamp’ı satın alacağına dair söylentilerle bağlantılı olabileceğini belirtti. Bu spekülasyon doğru çıkarsa, XRP için önemli bir dönüm noktası olabilir ve dijital varlığı geniş bir perakende yatırımcı kitlesiyle tanıştırabilir.

🚨: Hold onto your digital wallets, folks! Rumor has it that #XRP might be making its grand entrance on Robinhood's stage by early 2025, thanks to their upcoming acquisition of Bitstamp. If true, this could be the blockbuster event that introduces XRP to millions of new investors… pic.twitter.com/hIMfp1QZBX — Brett Hill (@Brett_Crypto_X) August 10, 2024

XRP Robinhood’da Listelenecek mi?

Hall tweet’inde, Robinhood’un, XRP’yi listeleme olasılığına dikkat çekiyor. Söylenti, Robinhood’un, en eski ve en köklü kripto para borsalarından biri olan Bitstamp’ı satın alma planlarına dayanıyor. Eğer bu satın alma gerçekleşirse, Robinhood’un kripto para tekliflerini genişletmek için gereken altyapı ve piyasa erişimini sağlaması mümkün olabilir.

Robinhood’un XRP’yi listelemesi, önemli bir gelişme olarak görülebilir. Robinhood’un platformunda, Bitcoin ve Ethereum dışında kripto paralara sınırlı maruz kalmış milyonlarca kullanıcı bulunuyor. XRP’nin Robinhood’da listelenmesi, işlem hacminin artmasına ve dijital varlığın daha geniş bir kitle tarafından tanınmasına yol açabilir. XRP’nin piyasa değeri açısından en büyük kripto paralar arasında yer alması göz önüne alındığında, bu gelişme aynı zamanda varlığın meşruiyeti ve potansiyeli açısından da bir doğrulama olarak görülebilir.

Piyasa Tepkileri ve Topluluk Tepkileri

Hall’ın tweet’ine verilen tepkiler karışık oldu. XRP topluluğunun bazı üyeleri potansiyel listeleme konusunda iyimserken, diğerleri şüpheyle yaklaştı. Hall’un bir takipçisi olan Richie Rich, özellikle Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki yasal mücadelenin sonucundan sonra hiçbir şey olmamasının ardından XRP’nin geleceği hakkında belirsizlik yaşadığını belirtti.

Bu his, yasal davanın çözülmesini takiben potansiyel bir fiyat artışı bekleyen birçok XRP sahibinin hayal kırıklığını yansıtıyor. Bir başka kullanıcı olan Eleven46 ise söylentiyi alaycı bir dille eleştirerek, “Söylentiler gülüşen okul kızlarına göre. Gerçekleri ya da hiçbir şeyi paylaşmayın” dedi.

Robinhood’da XRP Listelenmesinin Olası Etkileri

Eğer listeleme gerçekleşirse, XRP üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Robinhood şimdiye kadar finansal piyasalara erişimi demokratikleştirmede, özellikle genç ve deneyimsiz yatırımcılar için önemli bir rol oynadı. Platformun XRP’yi listeleme kararı, kripto parayı yeni bir demografik kitleye tanıtabilir ve potansiyel olarak talep ve benimsenmesini artırabilir.

Ayrıca, Robinhood’un Bitstamp’ı satın alması, kripto para piyasası üzerinde daha geniş etkiler yaratabilir. Bitstamp’ın güvenilir ve güvenli bir borsa olarak itibarı, Robinhood’un kripto para yatırımcıları nezdindeki güvenilirliğini artırabilir.