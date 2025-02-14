Robinhood, geçen yaz global kripto piyasasındaki varlığını güçlendirmek amacıyla en eski borsalardan biri olan Bitstamp’ı 200 milyon dolara satın alacağını duyurmuştu.

2024’ün dördüncü çeyreğinde Robinhood Markets, kripto para ticaretindeki büyük artış sayesinde gelirini ikiye katladı. Bu büyümede, ABD’deki başkanlık seçimlerinin yarattığı olumlu piyasa koşulları etkili oldu. Şirket, analistlerin 940,8 milyon dolar olarak öngördüğü geliri aşarak 1,01 milyar dolar gelir elde etti.

Kripto Ticaretinden Büyük Gelir Artışı

Robinhood’un son raporuna göre, kripto ticaretinden elde edilen gelir yüzde 700’den fazla artarak 358 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde, Müşteri Varlıkları (AUC) yüzde 88 oranında büyüyerek 193 milyar dolara çıktı. Bu artış, devam eden Net Mevduatlar ve hisse senetleri ile kripto para birimlerinde yaşanan değer artışlarına bağlandı.

Robinhood CEO’su Vlad Tenev, bu başarıyı şöyle değerlendirdi:

“2024 yılında ürün geliştirmede gaza bastık. Herkesin, her yerde finansal varlık alıp satabilmesini ve finansal işlemleri Robinhood üzerinden yapabilmesini sağlamak için büyük bir fırsat görüyoruz.”

Kripto Tekliflerini Genişletiyor

Robinhood, 2024’te Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nde kripto hizmetlerini genişletti. Kripto işlem hacmi yıllık bazda yüzde 400’den fazla artarak 71 milyar dolara ulaştı. Şirket, bu dönemde ABD’de yedi yeni kripto varlık eklerken, Avrupa’da Ethereum (ETH) staking hizmetini başlattı.

Haziran 2024’te ise Robinhood, ünlü kripto borsası Bitstamp’ı satın almayı planladığını duyurdu. Düzenleyici onayların ardından bu anlaşmanın 2025’in ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Son dönemde, şirket endeks opsiyonlarını tüm kullanıcılar için erişilebilir hale getirdi ve uygulama içi vadeli işlem ticaretini başlattı. Kullanıcılar artık hisse endeksleri, enerji, döviz, metaller ve kripto para birimleri üzerinde işlem yapabiliyor. Ayrıca, Ekim 2024’te aktif yatırımcılar için tasarlanan Robinhood Legend masaüstü platformu da kripto ticaretini destekleyecek şekilde 30’a yakın yeni göstergeyle güncellendi.