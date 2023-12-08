Robinhood kripto para hizmetlerini Avrupa Birliği’ne genişletti. Robinhood kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Avrupa Birliği’ndeki tüm uygun müşterilerin aralarında BTC, ETH ve XRP’nin de yer aldığı 25’i aşkın kripto parayla işlem yapabileceğini duyurdu.

Önde gelen komisyonsuz yatırım platformu Robinhood, stratejik bir adıma imza atarak AB’de kripto para hizmetlerini kullanıma sunduğunu duyurdu. Bununla birlikte Robinhood, 2024 yılında desteklediği kripto para birimlerinin sayısını arttırmayı ve platforma yeni özellikler eklemeyi planlıyor.

Robinhood’un kripto para hizmetlerini Avrupa Birliği’de kullanıma sunma hamlesi, şirketin operasyonlarını ABD dışına genişletme planlarının ardından geldi.

Robinhood Aracılığıyla Kripto Para Satın Almak

Robinhood’un bu hamlesiyle birlikte platformun Avrupa’daki kullanıcıları 25’i aşkın kripto para birimini alıp satabilecek ve saklayabilecek. Robinhood’un desteklediği kripto paralar arasında Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano, Solana ve Polkadot yer alıyor.

Robinhood Crypto uygulaması, 7 Aralık’tan itibaren yalnızca Avrupa Birliği’ndeki 18 yaş ve üzeri bireyler tarafından kullanılabilecek. Uygulamaya artık hem iOS hem de Android cihazlardan erişilebilecek. Kullanıcılar Robinhood Crypto uygulamasında yaptıkları işlemler için hiçbir şekilde işlem ücreti ödemiyor. Bununla birlikte Robinhood Crypto, kullanıcılarına aylık işlem hacimlerinin bir kısmı kadar BTC’yi geri ödüyor.

Robinhood Crypto Genel Müdürü Johann Kerbrat konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Kripto paraların geleceğin finansal altyapısı olduğuna ve herkes için finansı demokratikleştirme misyonumuzda önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu nedenle, kripto alım satımını AB genelindeki müşterilerimize genişletmekten ve onların en sevdikleri token’leri güvenli ve güvenilir bir şekilde alıp satmalarını olanak sağlamaktan heyecan duyuyoruz

Kripto paralar konusunda temkinli adımlar atan Robinhood, Binance ve Coinbase’in ABD’deki düzenleyicilerin radarına girmesinin ardından çeşitli önlemler almıştı. Bununla birlikte Avrupa Birliği, ABD’ye kıyasla kripto paralara ilişkin düzenlemeler konusunda çok daha ileride. Avrupa Birliği kısa bir süre önce MiCA düzenlemesini yasallaştırmıştı.

Robinhood Crypto Genel Müdürü Johann Kerbrat konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

AB, kripto varlık düzenlemesi için dünyanın en kapsamlı düzenlemelerinden birini geliştirdi; bu nedenle Robinhood Crypto’nun uluslararası genişleme planlarını hayata geçirmek için bu bölgeyi seçtik.