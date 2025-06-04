ABD merkezli yatırım platformu Robinhood’un 200 milyon dolar nakit karşılığında Bitstamp’i satın alması sonrası şirket hisseleri dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Robinhood’un hisseleri 2025 yılının başından bu yana %90’dan fazla değer kazandı.

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Bitstamp satın alımı sonrası, Robinhood hisselerine yönelik yatırımcı ilgisi arttı ve şirketin hisseleri %5,5 oranında değer kazanarak 71,72 dolar seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Bu, şirketin 2021 yılındaki halka arzından bu yana kaydedilen en yüksek günlük kapanış oldu. Gün içi işlemlerde Robinhood hisseleri 72,72 dolara kadar yükseldi.

Robinhood, dünyanın en eski kripto para borsalarından Bitstamp’in satın alımını 2 Haziran Pazartesi günü tamamladı. Bu satın almayla birlikte Robinhood, ABD, AB, Asya’da 50’den fazla aktif lisansa ve müşteriye sahip oldu. Robinhood böylelikle aynı zamanda ilk kez kurumsal kripto para piyasasına da giriş yaptı.

Robinhood Hisseleri Neden Yükseliyor?

Robinhood hisseleri, Bitstamp satın alımının ardından yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı. Bu yükseliş, kripto para piyasasındaki yükseliş trendinin de bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Bu süreçte Robinhood, artan işlem hacmiyle, gelirlerini arttırmayı başardı.

Analistler, Robinhood’un yeni kullanıcılar çekme potansiyeli, yeni pazarlara (örneğin Kanada) açılması ve kripto para sektöründeki odağını güçlendirmesi sayesinde uzun vadeli büyümesini sürdüreceğini öngörüyor.