Robinhood, uygulama içinde özel bankacılık ve lüks ayrıcalıklar vaat ediyor. Robinhood Strategies, yönetilen portföyler ve sabit ücretli hizmetler sunuyor. Robinhood Cortex, bireysel yatırımcılar için yapay zeka destekli piyasa analizleri ekliyor

Kapıya Nakit Teslimat Özelliği

Robinhood, 2025 sonbaharında Gold üyeleri için çek ve tasarruf hesapları başlatacağını ve bu hizmete kapıya nakit teslimat özelliğini ekleyeceğini duyurdu.

Şirket, Robinhood Presents: The Lost City of Gold etkinliğinde üç yeni ürününü tanıttı: Robinhood Banking, Robinhood Strategies ve Robinhood Cortex. Bu ürünler, sadece yatırım işlemleriyle sınırlı kalmayıp, geleneksel olarak yüksek gelirli bireylere sunulan finansal hizmetleri genişletmeyi amaçlıyor.

Şirketin açıklamasına göre, Robinhood Banking yalnızca Robinhood Gold üyeleri için 2025 sonbaharında kullanıma sunulacak.

Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, Robinhood Kredi Kartı uygulaması içinde hem çek hem de tasarruf hesabı açabilecek. Bu uygulama, Robinhood’un tüm finansal araçlarını tek bir çatı altında toplayan merkez bankacılık platformu haline gelecek.

Gold üyeleri, özel bankacılık hizmetlerine, havale gibi geleneksel finansal işlemlere ve ATM’ye gitmeye gerek kalmadan kapıya nakit teslimatı gibi lüks hizmetlere erişebilecek.

Uygulama İçi Özel Bankacılık Hizmetleri ve Lüks Ayrıcalıklar

Robinhood’un yeni bankacılık platformu, yıllık %4 faiz oranıyla tasarruf hesapları sunacak. Şirket, bu oranın ülke ortalamasının dokuz katı olduğunu belirtiyor.

Kullanıcılar, bireysel, ortak ve çocuk hesapları açabilecek. Çocuk hesapları için harcama kontrolleri ve otomatik ödenek özellikleri bulunacak.

Hizmet kapsamında:

Mastercard banka kartı verilecek.

100’den fazla para birimiyle uluslararası transferler desteklenecek.

Robinhood hesapları arasında anlık para transferleri mümkün olacak.

Robinhood’un Para ve Bankacılık Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Deepak Rao, “Robinhood Banking ile geleneksel bankaların sunduğu birçok hizmette yaşanan zorlukları çözmeyi amaçlıyoruz. Hizmetimizi, ultra zenginlere sunulan avantajları herkes için erişilebilir hale getirecek şekilde tasarladık.” dedi.

Öne çıkan ayrıcalıklar:

2,5 milyon dolara kadar FDIC sigortası

24/7 müşteri desteği ve miras planlama hizmetleri

Profesyonel vergi danışmanlığı

Net servet takibi, hesap toplamlarının izlenmesi, dış varlıkların takibi

Lüks avantajlar arasında ise özel jetler, şoför hizmetleri, helikopter seyahatleri ve Met Gala, Oscar Ödülleri, F1 Monaco Grand Prix ve The Masters gibi özel etkinliklere erişim yer alıyor.

Robinhood Banking, 2024’te piyasaya sürülen Robinhood Gold Card’ın devamı niteliğinde. Gold Card’ın şu anda 100.000’den fazla kullanıcısı var ve bekleme listesinde yaklaşık 3 milyon kişi bulunuyor. Robinhood, bu hafta 100.000 yeni kullanıcıyı daha sisteme dahil edeceğini açıkladı.

Portföy Yönetimi ve Sabit Ücretli Hizmetler

Robinhood, bireysel yatırımcılar için yönetilen portföyler, finansal rehberlik ve piyasa analizleri sağlayan Robinhood Strategies hizmetini duyurdu.

Robinhood Strategies özellikleri:

Sabit %0,25 yıllık yönetim ücreti (Gold kullanıcıları için en fazla 250 dolar)

100.000 dolar üzerindeki yatırımlar ücretsiz yönetilecek

Portföy güncellemeleri ve piyasa analizleri doğrudan uygulamada gösterilecek

Tek tek seçilen hisselerle piyasa hareketlerinden faydalanma stratejisi

Robinhood Asset Management Başkanı Steph Guild, “Mevcut dijital danışmanlık modeli yetersiz ve yüksek ücretlerle dolu. Biz, Robinhood Strategies ile herkes için mükemmel hizmet ve düşük maliyetli bir sistem sunmayı hedefledik.” dedi.

Hizmet, 50 yıldan fazla Wall Street deneyimine sahip bir ekip tarafından yönetiliyor ve yüksek gelirli bireyler ile kurumsal müşterilere portföy yönetimi sunan uzmanlardan oluşuyor.

Vergi avantajları da sağlanıyor:

Vergi kaybı mahsuplaşması için kazanç/kayıp raporu sunulacak.

Dış varlık yönetimi ve işlem sıklığı kontrolüyle vergi yükünü azaltma imkânı olacak.

Robinhood Strategies, şu an bireysel ve emeklilik hesaplarını destekliyor, ortak hesaplar ise yakında sunulacak.

Teşvikler:

30 Haziran’a kadar fon yatıran Gold kullanıcıları, ilk 1.000 doları ücretsiz yönetecek.

Gold üyesi olmayanlar için bu sınır 500 dolar olacak.

30 Mayıs’a kadar Gold kullanıcılarına %1 transfer artışı (500 dolara kadar), diğer kullanıcılara %1 mevduat artışı (250 dolara kadar) sunulacak.

Yapay Zeka Destekli Piyasa Analizleri

Robinhood, yatırımcılara piyasa haberlerini yorumlama ve işlem fikirleri üretme konusunda yardımcı olan yeni yapay zeka destekli aracı Robinhood Cortex’i duyurdu.

Robinhood Brokerage Ürünleri Başkan Yardımcısı Abhishek Fatehpuria, “Premium yatırım araştırmaları ve piyasa analizleri uzun zamandır sadece kurumsal yatırımcılara ve zenginlere sunuluyordu. Robinhood Cortex ile bunu herkesin cebine koyuyoruz.” dedi.

Cortex’in sunduğu ana özellikler:

Stock Digests: Kullanıcılar, belirli bir hisseyi seçerek o gün neden yükseldiğini veya düştüğünü hızlıca öğrenebilecek.

Kullanıcılar, belirli bir hisseyi seçerek o gün neden yükseldiğini veya düştüğünü hızlıca öğrenebilecek. Trade Builder: Kullanıcılar, belirli bir hisse için beklentilerini girerek, Cortex’in önerdiği işlem stratejilerini görebilecek.

Cortex, otomatik işlem yapmayacak, sadece veri ve analiz sağlayacak. Robinhood, Cortex’in ilerleyen dönemde daha fazla özelliğe sahip olacağını ve yatırım araştırmalarını geliştirme, risk yönetimi ve portföy yönetimini iyileştirme gibi alanlara genişleyeceğini açıkladı.

Erken erişim: Cortex, 2025 sonlarında piyasaya sürülecek ve öncelikle Robinhood Gold üyelerine sunulacak.