Robinhood, kripto para borsası Bitstamp’i satın almak için anlaşmaya vardı.

Robinhood bu hamlesiyle birlikte kripto para sektöründeki operasyonlarını güçlendirmeyi ve yeni ürünler sunarak kurumsal müşterileri kendine çekmeyi planlıyor.

Robinhood, Bitstamp’i satın almak için 200 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı. Tüm şartların yerine getirilmesi halinde anlaşmanın 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Robinhood cephesinden yapılan açıklamada, anlaşmanın tamamlanabilmesi için gerekli düzenleyici onayların alınması gibi şartlara bağlı.

Bu satın alma için Robinhood’a Barclays Capital Inc ve Bitstamp’e ise Galaxy Digital Partners LLC finansal danışmanlık yapıyor. Robinhood’un Kripto Para Genel Müdürü Johann Kerbrat şunları kaydetti:

Bitstamp’in satın alınması, kripto para sektöründeki operasyonlarımızı büyütme yolunda büyük bir adımdır. Uzun yıllardır en güvenilir küresel kripto para borsalarından biri olan Bitstamp, piyasa döngüleri boyunca dayanıklılığını göstermiştir. Bitstamp ekibi müşteri deneyimini güvenlikle birleştirerek bireysel ve kurumsal kripto para yatırımcıları için en güçlü itibara sahip platformlardan biri.

Satın alma işlemi gerçekleşirse Robinhood’un ve Bitstamp’in kripto para ekipleri birleşecek. Böylelikle Robinhood, ABD dışındaki kripto para operasyonlarını genişletmeyi amaçlıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) geride bıraktığımız aylarda Robinhood’a menkul kıymetler yasalarını ihlali gerekçesiyle Wells Bildirimi göndermişti.

ABD’de Biden yönetiminin kripto para karşıtı tutumuna rağmen Robinhood’un kripto para gelirleri yıllık bazda %40’lık artış yaşayarak 618 milyon dolara ulaştı.

Robinhood, kripto para operasyonlarını genişletmek amacıyla 2023 yılının Aralık ayında AB’de kripto para hizmetlerini başlatmıştı.