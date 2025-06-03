ABD merkezli yatırım platformu Robinhood, kripto para sektöründeki önemli oyunculardan biri olma yolunda kritik bir adım attı. Robinhood, dünyanın en eski kripto para borsalarından Bitstamp’i 200 milyon dolar nakit karşılığında resmen satın aldı.

2 Haziran tarihinde duyurulan anlaşma, 3 Haziran itibarıyla resmen sonuçlandı. 2011 yılında kurulan Bitstamp borsası, dünyanın en eski kripto para borsalarından biri ve halihazırda Avrupa, İngiltere, ABD ve Asya’da 50’den fazla aktif lisansa sahip. Bitstamp borsası dünyanın dört bir yanında 500.000 kullanıcıya ve 5.000 kurumsal müşteriye hizmet veriyor.

Bitstamp, Robinhood’un Kripto Operasyonlarının Merkezinde Yer Alacak

Robinhood, Bitstamp borsasını kendi bünyesine katarak kripto para sektöründeki varlığını küresel çapta güçlendirme konusunda önemli bir adım attı. Bitstamp borsası son 12 aylık süreçte 95 milyon dolar net gelir elde etti ve bu gelirlerin büyük bir kısmı kurumsal işlemlerden geldi.

Robinhood Genel Müdürü Johann Kerbrat konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Bitstamp’ın bu sektörde yıllardır süregelen dayanıklılığı ve hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar nezdindeki itibarı, kripto işlerimizi büyütmede önemli bir adım.”

Bitstamp’in Altyapısı Robinhood’a Entegre Edilecek

Bitstamp borsası halihazırda kripto tabanlı krediler, staking, beyaz etiketli kurumsal altyapılar gibi gelişmiş hizmetler sunuyor. Robinhood, Bitstamp’in bu çözümlerini kendi Smart Order Routing ve Legend sistemlerine entegre ederek kurumsal genişlemesini arttırmayı hedefliyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bitstamp CEO’su JB Graftieaux şunları kaydetti:

“Platformumuzu Robinhood’un ekosistemine dahil etmek, uyumluluk, güvenlik ve kullanıcı odaklılık konularında kaliteyi artıracak.”

Robinhood’tan Bir Satın Alma Daha

Robinhood, kısa bir süre önce Kanada merkezli kripto para borsası WonderFi’yi de 179 milyon dolar karşılığında satın alacağını açıklamıştı. Şirket bu hamlesiyle Kyzey Amerika’daki düzenlenmiş pazar payını arttırmayı hedefliyor. Satın alma işleminin 2025 yılının ikinci yarısında tamamlanacağı öngörülüyor.

2025 yılının ilk çeyreğinde kripto para hizmetlerinden 927 milyon dolar gelir elde eden Robinhood, kripto para sektöründe kurumsal ve uluslararası alanda en büyük oyunculardan biri olma yolunda hızla ilerliyor.

Robinhood’un ayrıca blockchain tabanlı menkul kıymet planı da bulunuyor. Platform halihazırda Ethereum, Solana ve Arbitrum ağlarını kullanarak ABD’deki menkul kıymetleri tokenize etmeyi ve Avrupalı yatırımcılara sunmayı hedefliyor. Robinhood’un bu hamlesi, geleneksel finans ile kripto para piyasasının entegrasyonunu daha da hızlandırabilir.