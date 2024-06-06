“Zengin Baba Yoksul Baba” adlı çok satan kitabıyla tanınan ABD’li yazar Robert Kiyosaki, son BTC fiyat tahminiyle kripto para topluluğunu şaşırttı.

Kiyosaki, BTC fiyatının Ağustos ortasına kadar 350.000 dolara ulaşacağını öngördü:

Bu bir tahmin. Bir spekülasyon, bir görüş, ama yalan değil. Gelecekle ilgili herhangi bir tahmin yalan değildir.

Kiyosaki, Bitcoin’in Ethereum ve Solana ile birlikte yükselmeye devam edeceğinden “emin”. Robert Kiyosaki’nin takipçileri şu anda 71.000 dolar sınırında işlem gören Bitcoin için yapılan 350.000 dolarlık tahmini karşısında şaşkınlığa uğradı.

ABD’li iş adamının bu tahmininin gerçekleşmesi için BTC fiyatının önümüzdeki iki ay içerisinde %392 oranında değer kazanması gerekiyor. Her ne kadar son haftalarda spot Bitcoin ETF’lerine yönelik ilgi çok yüksek olsa da Kiyosaki’nin bu tahminin gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %0,5 oranında değer kazanan BTC 71.214 dolar seviyesinde alınıp satılıyor.

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz da Bitcoin’in bu yıl 100.000 dolara veya daha yüksek fiyatlara ulaşabileceğini öngörmüştü. Fundstrat’tan Tom Lee ise Bitcoin’in 150.000 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Zengin Baba, Yoksul Baba” yazarı Robert Kiyosaki, Nisan ayında yaptığı açıklamada Cathie Wood’un Ark Invest’i tarafından yapılan 2.3 milyon dolarlık uzun vadeli fiyat tahminini desteklemişti.