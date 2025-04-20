Zengin Baba Yoksul Baba adlı çok satan kitabın yazarı Robert Kiyosaki, Bitcoin’in 2035 yılına kadar 1 milyon doları aşabileceğine inanıyor.

Kiyosaki, ABD’de artan enflasyon ve federal borç nedeniyle doların değer kaybedeceğine ve bu nedenle de yatırımcıların servetlerini korumak için BTC, altın ve gümüşe yöneleceğine inanıyor:

“2035 yılına kadar Bitcoin 1 milyon doları aşacak. Altın 30 bin dolara, gümüş ise 3.000 dolara yükselecek.”

Kiyosaki, lider kripto para birimini ‘dijital altın’ olarak tanımladı.

MAKES ME SAD: In 2025 credit card debt is at all time highs. US debt is at all time highs. Unemployment is rising. 401 k’s are losing. Pensions are being stolen. USA may be heading for a GREATER DEPRESSION. I get sad because as I stated in an earlier X….Tweet….I warned… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 18, 2025

Kiyosaki’den Büyük Buhran Uyarısı

Robert Kiyosaki, ABD ekonomisinin büyük bir buhrana doğru ilerlediğine inanıyor. Zira 2025 itibariyle ABD’de kredi kartı borçları rekor seviyelere ulaştı, federal borç tarihi zirvede, işsizlik artıyor, emeklilik fonları değer kaybediyor, emeklilik ve 401(k) hesapları risk altında.

Robert Kiyosaki çözümün devlet destekli sistemlere güvenmek yerine, devletin müdahale edemeyeceği varlıklara yatırım yapmak olduğunu düşünüyor. Bu listenin ilk sırasında ise Bitcoin (BTC) yer alıyor.

Bitcoin’de 1 Milyon Dolar Tahminleri Artıyor

Bitcoin için 1 milyon dolarlık fiyat tahmininde bulunan tek isim Robert Kiyosaki değil. Şu isimler de Bitcoin için 1 milyon dolarlık fiyat tahmininde bulundu:

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, 2024 yılının Mayıs ayında yaptığı tahminde BTC’nin 2030 yılına kadar 1 milyon dolara yükseleceğini tahmin etti. Dorsey bu tahminine gerekçe olarak merkezsiz finansın yükselişini ve merkezi bankalara duyulan güvensizliği gösterdi.

Ark Invest CEO’su Cathie Wood da 2025 yılının Şubat ayında fiyat tahminini güncelledi. Wood, Bitcoin’in 2030 yılına kadar 1,5 milyon dolara yükseleceğini öngörüyor. Wood bu tahminine gerekçe olarak kurumsal yatırımcıların ve devletlerin Bitcoin’e yönelik yüksek ilgisin gösterdi.

Eric Trump ve Adam Back de Bitcoin’in 1 milyon dolara yükseleceğine inanan isimler arasında yer alıyor.

ABD’nin Bitcoin’i Benimsemesi

2025 yılının Mart ayında kullanılmayan veya el konulan kripto varlıkların devlete aktarılması ve stratejik bir Bitcoin fonuna dönüştürülmesi yönünde bir kararname imzaladı. Bu adım, ABD’nin küresel ekonomideki konumunu güçlendirme hamlesi olarak yorumlandı.

Bitcoin: Enflasyona Karşı Kalkan

Kiyosaki’nin öngörüsü, enflasyonun itibari para birimlerinin değerini aşındırmaya devam edeceği varsayımına dayanıyor. Bitcoin’in sabit arzı, merkeziyetsiz yapısı ve devlet müdahalesine kapalı olması, yatırımcıların onu enflasyona karşı koruyucu bir varlık olarak görmesini sağlıyor.

Dünya genelinde artan finansal sistem güvensizliği, BTC’ye olan ilgiyi perakende ve kurumsal yatırımcılar düzeyinde artırıyor.

Uzun Vadede Görünüm Olumlu

Eleştirmenler fiyat oynaklığını ve düzenleyici riskleri gündeme getiriyor olsa da, finans dünyasının genel yaklaşımı Bitcoin’in uzun vadeli geleceğinin parlak olduğu yönünde.

1 milyon dolarlık hedefin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği zaman gösterecek, ancak pek çok analiste göre Bitcoin zaten küresel ekonomiyi dönüştürüyor ve bu rolü önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek.