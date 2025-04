Zengin Baba Yoksul Baba adlı çok satan kitabın yazarı Robert Kiyosaki, Bitcoin’in 2035 yılına kadar 1 milyon doları aşabileceğine inanıyor.

Kiyosaki, ABD’de artan enflasyon ve federal borç nedeniyle doların değer kaybedeceğine ve bu nedenle de yatırımcıların servetlerini korumak için BTC, altın ve gümüşe yöneleceğine inanıyor:

Kiyosaki, lider kripto para birimini ‘dijital altın’ olarak tanımladı.

MAKES ME SAD: In 2025 credit card debt is at all time highs. US debt is at all time highs. Unemployment is rising. 401 k’s are losing. Pensions are being stolen. USA may be heading for a GREATER DEPRESSION.

