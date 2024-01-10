Zengin Baba Yoksul Baba kitabıyla tüm dünyada büyük bir üne kavuşan yazar ve iş adamı Robert Kiyosaki, spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Robert Kiyosaki, spot Bitcoin ETF başvurularının olası onayının ardından Bitcoin (BTC) fiyatının yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirleyebileceğine inanıyor.

Özet:

Robert Kiyosaki, ABD’de spot BTC ETF’lerinin onaylanmasının ardından BTC fiyatında keskin bir artış yaşanacağını öngörüyor.

SEC’in bugün içerisinde spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakacağına dair beklentiler oldukça yüksek.

Robert Kiyosaki ayrıca bu yılın Nisan ile Mayıs ayları arasında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanmasının olası etkilerine ve zincir üstü verilerdeki olumlu trende değindi.

Robert Kiyosaki Daha Fazla Bitcoin Alacağını Açıkladı

Ünlü yatırımcı ve Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki, Bitcoin (BTC) fiyatının yakın gelecekte 150.000 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor. Kiyosaki, bu yükselişte ABD’de spot Bitcoin ETF başvurularının olası onayının baş rol oynayabileceğini düşünüyor.

Spot Bitcoin ETF’leri, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yatırım yapmasını kolaylaştıracak ve gözetimsiz kripto para depolama gibi zorlukları ortadan kaldıracak. Dolayısıyla spot Bitcoin ETF’leri, Bitcoin’e yeni sermaye girişini tetikleyerek BTC ve altcoin’lerin fiyatını olumlu yönde etkileyebilir.

SEC’in çok kısa bir süre içerisinde spot Bitcoin ETF başvurularını onaylaması bekleniyor. Aralarında Eric Balchunas ve Lark Davis’in de bulunduğu bazı ETF analistleri de SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylama ihtimalinin onaylamama ihtimalinden daha yüksek olduğuna inanıyor.

Robert Kiyosaki, Bitcoin’in yanı sıra altın ve gümüşe de daha fazla yatırım yapacağını açıkladı:

“Sahte fiat ABD doları biriktiren ezikler dışında herkes için iyi haber. Sahte dolarlarla daha fazla altın, gümüş ve Bitcoin satın alacağım.”

BTC Yarılanması ve Zincir Üstü Metrikler

Robert Kiyosaki bu yılın başlarında yaptığı bir diğer açıklamada takipçilerinin dikkatini Bitcoin’deki bir diğer pozitif gelişmeye çekmişti. Bitcoin’de madencilere ödenen blok ödülünü yarı yarıya azaltan blok ödülü yarılanması (halving) olayı, Bitcoin’de (BTC) yeni bir yükseliş trendini tetikleyebilir. Tarihsel veriler de Bitcoin’in (BTC) fiyatının blok ödülü yarılanmasını takip eden dönemde boğa sezonuna başladığını gösteriyor.

Stok Akış Modeli’nin (S2F) yaratıcısı “PlanB” de blok ödülü yarılanmasının Bitcoin (BTC) fiyatı üzerinde muazzam bir etkisi yaratacağını ve BTC fiyatının 532.000 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Bitcoin’in (BTC) boğa koşusunu gösteren bir diğer metrik ise borsa net akış verisi. Kripto para analitik platformu CryptoQuant’a göre son iki günlük zaman diliminde borsalardan çekilen BTC miktarı, borsalara gönderilen BTC miktarını önemli ölçüde aştı. Merkezi platformlardan gözetimsiz saklama çözümlerine geçiş, varlık üzerindeki satış baskısını azaltacağından yükseliş işareti olarak yorumlanıyor.